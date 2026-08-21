La última Fira antes de las urnas baja el telón en Xàtiva: Roger Cerdà reivindica una fiesta “que no es de ningún gobierno”

Xàtiva bajó este jueves el telón de una Fira d’Agost marcada por los contrastes meteorológicos, que comenzó y terminó con tormenta. La de ayer obligó a suspender el espectáculo de tributo a Abba de la clausura y a trasladar el acto protocolario al Gran Teatre. Es, además, la última celebración de la presente legislatura, que se agotará tras la cita con las urnas de mayo de 2027, circunstancia que le confiere un significado añadido en el calendario político municipal. Cuando Xàtiva vuelva a celebrar su evento lo hará ya con una nueva corporación surgida de las próximas elecciones municipales.

En el apartado institucional, el alcalde Roger Cerdà proclamó que «la Fira no es del Ayuntamiento. La Fira no es de ningún gobierno. La Fira es de Xàtiva. La Fira es vuestra», incidió el primer edil, en un contexto en el que el evento aspira al reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La reivindicación del carácter colectivo de la fiesta llega precisamente cuando el actual gobierno municipal entra en el tramo final del mandato y después de haber gestionado por última vez una Fira íntegramente antes de los comicios locales.

«Hoy empezamos ya a preparar la próxima Fira», anunció el alcalde, que defendió su modelo y marcó los objetivos hacia los que, a su juicio, debe continuar evolucionando. Cerdà volvió a apostar por una celebración «cada vez más segura, más accesible, más inclusiva, más sostenible y más diversa», capaz de adaptarse a los nuevos tiempos y de escuchar las necesidades de la ciudadanía, pero sin renunciar a sus raíces.

La Reina de la Fira y su acompañante, en la clausura. / Estudio Federico

«Precisamente porque es nuestra, tenemos la obligación de cuidarla. De cuidarla y de hacerla evolucionar», sostuvo. El mensaje supone una defensa de la transformación de la Fira como un proceso que debe continuar más allá de un gobierno concreto.

El evento ha mantenido este año un gran poder de convocatoria en sus días centrales, aunque la distribución del recorrido ferial en la Albereda y el peso comercial sigue siendo objeto de encendidos debates. Desde el equipo de gobierno se ha puesto el foco especialmente en la gran afluencia a los principales conciertos programados en los diferentes espacios escénicos. El alcalde hizo ayer un balance satisfactorio de la que definió como "una gran edición" con "una respuesta muy positiva". Desde el ejecutivo local indican que los números que manejan son mejores que el año pasado y -a falta de ver qué dicen las mediciones- confían en que el número de visitantes se haya incrementado, circunstancia importante de cara a conseguir la distinción internacional.

Cerdà hizo también anoche balance de una semana en la que calles, plazas y el Reial han vuelto a concentrar buena parte de la actividad de la ciudad, con presencia de familias, jóvenes, mayores y visitantes. Su intervención dedicó una parte importante a los agradecimientos. El alcalde reconoció el trabajo de asociaciones, entidades, clubes y colectivos locales, así como el de los trabajadores municipales que llevan meses preparando la celebración.

También agradeció la labor de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Autonómica, además de los servicios sanitarios, los equipos de emergencias y el resto de profesionales desplegados durante los días de Fira.

Nadín Ferrando pone la emoción a la clausura

Frente a esa lectura institucional, la Reina de la Fira 2026, Nadin Ferrando López, protagonizó la parte más personal y emocionante de la noche. «Gracias, Xàtiva, por haberme regalado una de las experiencias más importantes de mi vida», manifestó. La Reina explicó que ocupar el cargo le ha permitido contemplar Xàtiva desde una perspectiva distinta y comprender mejor tanto el peso de sus tradiciones como el trabajo que existe detrás de cada uno de los actos que se celebran durante la semana.

También dedicó buena parte de su intervención a las personas con las que ha compartido la experiencia. Nerea, Alma, Oana, Paula, Francisco, Álvaro, Enric, Carles y Borja fueron protagonistas de un discurso construido a partir de recuerdos y anécdotas de estos días: los conciertos, las danzas, las albaes, las paellas, la radio y otros momentos que han formado parte de su Fira.

«Lo que me llevo de esta experiencia son las personas», resumió la Reina antes de recurrir a una imagen cinematográfica para despedir el año que quedará ligado para siempre a su nombre. «Nuestra película, la de 2026, llega hoy a su última escena».