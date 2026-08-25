Así cambiará el corazón del Raval en Xàtiva: 530 m² más de aceras, árboles y una nueva red de agua

Después de las actuaciones de "urbanismo táctico" desplegadas en los últimos años en el entorno de la plaza Pintor Tudela, el Ayuntamiento de Xàtiva va dar un nuevo salto para convertir el epicentro del Raval, donde planta su falla la comisión de este barrio, en un espacio más amable, seguro y accesible para los peatones, consolidando los cambios ya introducidos.

El consistorio acaba de sacar a licitación unas obras presupuestadas en 135.884 euros dirigidas a reurbanizar un espacio del casco antiguo situado en torno a la plaza Pintor Tudela y las calles Font de Sant Joan, Conseller Bosch i Morata y Banys de Moreria. El principal cambio será el ensanchamiento de las aceras en alrededor de 530 metros cuadrados. El Ayuntamiento pretende materializar así las zonas que previamente se habían reservado para los peatones mediante pintura vial de color rojo. Esa intervención provisional permitió comprobar, según recoge la memoria técnica municipal, la necesidad de continuar mejorando la accesibilidad de este sector del Raval.

El pliego del contrato a concurso describe una situación previa en la que existen aceras «sustancialmente estrechas» y, en determinados puntos, prácticamente intransitables para personas con movilidad reducida. Los técnicos advierten incluso de que la falta de espacio obliga en algunos tramos a caminar por la calzada y compartirla con los vehículos, con el consiguiente incremento del riesgo para los peatones.

Recreación desde la plaza de la iglesia de los Santos Juanes. / A.X.

La obra supone, por tanto, pasar de una intervención de carácter provisional a una reurbanización física de las aceras. Para ello se demolerán pavimentos y bordillos existentes y se fresará parte del asfalto antes de ejecutar las nuevas superficies peatonales.

Las ampliaciones dispondrán de una solera de hormigón de 15 centímetros sobre una capa de grava y estarán acabadas mediante adoquín cerámico tipo clínker. El proyecto apuesta por tonalidades anaranjadas para buscar una integración con los colores presentes en las fachadas y con los criterios contemplados para el casco histórico.

La reforma no se limita a ganar espacio para los peatones. El Ayuntamiento también prevé incorporar nuevo arbolado, alcorques y jardineras con el objetivo de aumentar las zonas de sombra y mejorar el confort de los recorridos peatonales. Las especies propuestas por los técnicos son la Bauhinia purpurea (el llamado Árbol orquídea) y la morera blanca sin fruto. También se habilitará una nueva instalación de riego para atender la vegetación.

Los planos incluidos en el proyecto muestran una redistribución del espacio público en diferentes puntos alrededor de Pintor Tudela, con ampliaciones de acera en las esquinas e intersecciones y nuevos puntos de arbolado a lo largo del ámbito de intervención.

Renovación de la red de agua potable

Otra de las partidas relevantes será la reposición y mejora de la red de abastecimiento de agua potable. La memoria justifica esta intervención por las deficiencias existentes tanto en el trazado como en los materiales de la instalación actual y aprovecha la apertura de las aceras para renovar las conducciones. La actuación incluirá igualmente la instalación destinada al riego del nuevo arbolado.

El proyecto se enmarca en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Xàtiva, que fija entre sus prioridades la eliminación de barreras arquitectónicas, la accesibilidad universal y la creación de itinerarios peatonales de mayores prestaciones. La actuación da además continuidad a la peatonalización desplegada en el entorno de Font de Sant Joan y la iglesia de los Santos Juanes, que permitió reducir el tráfico de paso entre distintos barrios.

El plazo de ejecución de las obras se estima en 4 meses.