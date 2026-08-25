Detenidos por vender cocaína a través de la ventana en Castelló de Rugat

La Guardia Civil ha detenido a tres personas que realizaban labores de menudeo en su propio domicilio en Castelló de Rugat. Tras una entrada en el domicilio investigado, se encontraron diversas cantidades de droga, dinero y útiles para la preparación de dosis. La investigación comenzó cuando los agentes recibieron una información que apuntaba a la existencia de un posible punto de venta de drogas en la localidad de Castelló de Rugat.

Las patrullas del puesto de la Guardia Civil realizaron primero una serie de vigilancias discretas que permitieron averiguar tanto la identidad de los moradores de la vivienda como el hecho de que se estaban realizando labores de menudeo a través de la ventana. Los compradores se aproximaban e intercambiaban desde la calle las sustancias por dinero. Tras la identificación y aprehensión de varias personas con sustancias que acababan de adquirir en este punto de venta, se verificó que, al margen de quién estuviera en el domicilio, siempre se estaba dispensando estas sustancias.

Por ello, el pasado 20 de agosto se produjo una entrada y registro en el domicilio. Dentro se encontraron unos 1,241 kilogramos de cocaína, 100 gramos de marihuana, 6 gramos de hachís, 9.160 euros y 300 libras esterlinas en billetes además de múltiples útiles para la individualización de dosis de droga. Por estos hechos se detuvo a los tres moradores de la vivienda, dos hombres y una mujer, de entre 61 y 33 años y nacionalidad española. Se les imputa un delito contra la salud pública (tráfico de drogas).

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de Gandía y del Puesto de Castelló de Rugat. Han colaborado USECIC de Valencia y guía canino de Alicante.

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Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ontinyent Plaza número 01.