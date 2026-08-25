El éxito de la Fira no llega a todos los bares de Xàtiva: Ahoxa enfría su impacto más allá de la Albereda

Difícilmente suele llover a gusto de todos y eso es algo que sale siempre a relucir cuando toca hacer balance de la Fira d'Agost. Frente a las buenas sensaciones y el aluvión de trabajo que ha dejado el multitudinario evento en los restaurantes de la primera línea de la Albereda y Selgas, fuera de la "zona cero" de la feria las percepciones son más dispares.

La Asociación de Hostelería de Xàtiva Ahoxa, que agrupa a alrededor de una treintena de establecimientos, rebaja el alcance del impacto económico del evento en el conjunto del sector. «No toda la hostelería funciona como antiguamente», asegura el presidente del colectivo, Richi Medina, que apunta a un cambio profundo en el propio modelo de la Fira d’Agost. La celebración, sostiene, ha ido transformándose con los años hacia un modelo con un mayor peso de la bebida, la restauración y el ocio dentro del propio recinto ferial.

La edición de 2026 contó con más de un centenar de actividades repartidas por distintos espacios y, entre su oferta, incorporó un espacio gastronómico específico, con food trucks y música en directo en la Glorieta José Espejo. A ello se añaden los chiringuitos falleros del Jardí del Bes y los puestos tradicionales de alimentación del Reial, configurando una oferta gastronómica muy amplia dentro del propio entorno de la feria.

«Hay tanta comida dentro de la Fira que es normal que la gente no vaya después a otras zonas», sostiene Medina. El presidente de la asociación insiste en que no plantea esta reflexión como un ataque al modelo actual, sino como una «crítica constructiva» con la intención de analizar qué repercusión tiene la principal cita festiva de la ciudad sobre todos los sectores económicos.

Según la lectura que hace el presidente de Ahoxa, antiguamente determinados espectáculos y acontecimientos hacían que durante varios días "llegara a Xàtiva más gente procedente de otras localidades", una afluencia que terminaba beneficiando también a bares y restaurantes alejados de la Albereda. En la actualidad, el hostelero considera que esa llegada de visitantes se concentra mucho más en momentos concretos. El ejemplo más evidente esta edición fue el 15 de agosto, cuando la tradicional carrera de motos -unida al multitudinario concierto de La Fúmiga que terminó aplazándose- llevó a la ciudad a una marea de gente y la actividad se dejó notar en prácticamente toda la restauración. «Ese día sí se llena todo», explica Medina. «Pero el resto de días no ocurre igual».

Desde el consistorio se defiende la alta respuesta de público que han tenido todos los espacios escénicos de la ciudad, con cerca de 30.000 espectadores este año, así como la diversificación de la oferta.

De salvar el año a ser «una buena semana de verano»

El presidente de Ahoxa invoca el sentir de algunos de los hosteleros más veteranos para indicar que «antes, con la semana de Fira, te daba para llegar hasta diciembre», mientras que ahora -añade- "la Fira supone para muchos negocios una semana buena más dentro del trimestre de verano".

El calendario, además, puede ser determinante. Medina afirma que el pasado año la configuración de los festivos permitió un fin de semana largo que, a su juicio, funcionó mejor para la hostelería. La consecuencia también se aprecia en las plantillas. El dirigente de Ahoxa asegura que fuera del Reial y de los establecimientos situados en la Albereda, ya no se producen de forma generalizada grandes refuerzos de personal específicamente por la Fira. «Hay restaurantes que incluso han preferido cerrar por todos los condicionantes que supone la Fira", mantiene.

La asociación hostelera plantea que el Ayuntamiento de Xàtiva dé un paso más en la preparación de futuras ediciones y abra un espacio de participación y diálogo en el que puedan intervenir los diferentes sectores económicos y actores sociales de la ciudad "para que la Fira pueda ser beneficiosa para todos». «La Fira está muy bien», recalca el presidente de Ahoxa, que sin embargo considera que existe margen para conseguir que sus beneficios lleguen a más zonas y actividades de Xàtiva. Para Medina, ese crecimiento debería ir acompañado ahora de una reflexión interna: "Deberíamos darle un impulso mayor entre todos los actores sociales y valorar la Fira más allá del propio recinto", apostilla.