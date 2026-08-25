El joven accidentado en el Castillo de fiestas de Ontinyent estaba grabando vídeos para redes sociales

Es uno de los debates del verano. La caída de los "influencers" tras varias polémicas consecutivas en las que se han cruzado todos los límites enciende las redes sociales. Muchos son los que creen que el escenario ha cambiado y que las cancelaciones masivas van a conseguir que se prime el talento por encima de postureos o contenidos forzados. Caerán aquellas publicaciones de validez superflua y se premiarán las más auténticas y originales. Lo que está claro es que la gente seguirá consumiendo este tipo de informaciones. Los creadores de contenido hace tiempo que están más que asentados en el imaginario colectivo. Vinieron para quedarse. Vivimos en un mundo cada vez más tecnológico, que está dominado por las redes sociales. La frase "si no estás en internet no existes" sobrepasa muchos límites. Pero, en algunos ámbitos es cierta.

Y, a veces, grabar contenido entraña algún que otro riesgo. Y puede ocurrir que los "influencers" -o aspirantes- sean protagonistas más allá de sus intenciones de conseguir "likes" o seguidores.

Así ocurrió el pasado viernes 21 de agosto en Ontinyent. Un joven de 24 años fue trasladado al hospital tras sufrir un accidente en la tarima del Castillo de fiestas de Ontinyent. Se trata del responsable de un canal de reciente creación en redes sociales que ha sido bautizado como "Ontinyentins pel mon" y que muestra contenido diverso en tono desenfadado. La mayoría está relacionado con la capital de la Vall d'Albaida y las últimas publicaciones se han centrado en los Moros y Cristianos, festividad que invade la ciudad durante días. Incluso, tiene un vídeo en el que interactúa con el alcalde Jorge Rodríguez. Suma más de 2.000 seguidores y los comentarios de sus publicaciones permiten vislumbrar que ya tiene cierto arraigo entre el público local.

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Levante-EMV ha intentado ponerse en contacto con la víctima del accidente, que ha confirmado que "no quiero hacer ningún tipo de declaración". Eso sí, en una reciente historia publicada en Instagram ha confirmado a sus seguidores que "después de un incidente, volvemos más fuertes que nadie". Todo apunta a que sufrió un accidente fortuito, del que ya se ha recuperado.