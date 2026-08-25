Ontinyent destaca la gran afluencia en el balance de las fiestas: "El pueblo estaba más lleno que nunca"

Ontinyent ha cerrado sus Fiestas de Moros y Cristianos de 2026 con calles abarrotadas, una elevada participación en los principales actos y un balance que Ayuntamiento y Sociedad de Festeros sitúan entre los más positivos de los últimos años. La celebración, la segunda desde que las fiestas obtuvieron la declaración de Interés Turístico Internacional, volvió a atraer a miles de personas a la capital de la Vall d’Albaida, aunque la lluvia obligó a suspender uno de los momentos más esperados: la Entrada de Bandas.

El alcalde, Jorge Rodríguez, ha calificado la edición de este año de «espectacular» y ha atribuido el resultado al trabajo realizado durante meses entre el consistorio, la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia y las diferentes comparsas. «Cuando las cosas salen bien no es por casualidad. Hay un enorme trabajo previo que muchas veces no se ve, pero que es el que permite que todo funcione cuando llega el momento. Ese trabajo colectivo es el gran éxito de nuestras fiestas», ha señalado Rodríguez.

La elevada afluencia se dejó notar prácticamente desde el inicio de la Semana Grande, con una intensa ocupación de calles y espacios festivos tanto por vecinos como por visitantes.

El principal escaparate volvió a ser la Entrada de Moros y Cristianos, que reunió a más de 4.000 participantes, un centenar de formaciones musicales y cuatro grandes boatos. Las comparsas Estudiants, Moros Marinos, Almogàvers y Moros Espanyols protagonizaron los principales despliegues artísticos de una Entrada que este año incorporó además una nueva imagen en su recorrido: los arcos ornamentales estrenados por la ciudad con financiación de la Diputación de Valencia.

El presidente de Festers, Ricardo Calabuig, considera que la afluencia ha sido especialmente destacada. «He tenido la sensación de ver el pueblo más lleno que nunca. En todos los actos, tanto los organizados por la Sociedad de Festeros como los impulsados por el Ayuntamiento, la respuesta ha sido extraordinaria», ha afirmado.

Calabuig ha destacado asimismo el salto cualitativo de la fiesta y ha puesto como ejemplo la capitanía cristiana, concebida íntegramente en Ontinyent, desde su diseño hasta su ejecución. A su juicio, el resultado evidencia «el gran talento y la capacidad creativa que existen en la ciudad».

‘La Gran’ gana público y se consolida en el Museu del Tèxtil

Más allá de los actos tradicionales de Moros y Cristianos, uno de los grandes focos de público ha vuelto a situarse este año en el Museu del Tèxtil. El espacio ‘La Gran’, impulsado por el Ayuntamiento, amplió en 2026 tanto su duración como su programación, incorporando más propuestas musicales, gastronómicas, familiares y de ocio.

La concejala de Feria y Fiestas, Àngels Muñoz, asegura que la asistencia ha superado la registrada el año anterior. «El Museu del Tèxtil está más que consolidado. Este año hemos tenido mucha más afluencia que el pasado, también porque había más programación, y la gente ha respondido de manera extraordinaria», ha explicado. Muñoz considera que este espacio se ha convertido ya «definitivamente en un lugar imprescindible dentro de las fiestas». También la programación desarrollada en la Glorieta registró una elevada participación durante prácticamente todos los días, reforzando la oferta paralela a los principales actos festeros y ampliando el público al que llegan las celebraciones.

La lluvia frustró el gran ‘Chimo’ del Año Mestre Ferrero

El principal contratiempo de las fiestas llegó con la suspensión de la Entrada de Bandas por la lluvia, una decisión especialmente significativa este año debido a la celebración del Año Mestre Ferrero. El acto debía incluir una interpretación conjunta de ‘Chimo’, una de las composiciones más emblemáticas de las fiestas de Ontinyent, bajo la dirección de Pilar Ferrero.

Ayuntamiento y Sociedad de Festeros han explicado que ya trabajan para que esta interpretación pueda celebrarse en otra fecha dentro del Año Ferrero y mantener así el carácter excepcional del homenaje previsto. Tanto Rodríguez como Calabuig han defendido la decisión de suspender el acto ante las condiciones meteorológicas y han destacado la responsabilidad con la que se afrontó.

Agradecimiento al dispositivo que sostiene las fiestas

El alcalde ha cerrado el primer balance de las celebraciones poniendo el foco también en quienes trabajan fuera de los principales escenarios de la fiesta. Rodríguez ha agradecido la labor de los servicios municipales, Brigada de Obras y Servicios, equipos de limpieza, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, servicios sanitarios y voluntariado, además de la Sociedad de Festeros, las comparsas y las diferentes concejalías implicadas.

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«Entre todas y todos hemos vuelto a demostrar que Ontinyent sabe trabajar unida para hacer crecer unas fiestas que son patrimonio de toda la ciudad y uno de nuestros principales elementos de proyección exterior», ha concluido el alcalde.