Xàtiva actúa de urgencia en la N-340 tras los daños causados por el temporal del último día de Fira

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado la reparación urgente de la N-340 a la altura del Jardín del Beso después de que las intensas lluvias registradas el pasado 20 de agosto, último día de la Fira de Xàtiva, provocaran filtraciones de agua bajo el firme y acabaran abriendo una grieta en la calzada.

Los trabajos están siendo ejecutados con medios propios del consistorio, cuentan con un coste aproximado de 2.000 euros y está previsto que se prolonguen durante tres días, según ha informado el Ayuntamiento.

La intervención se puso en marcha después de analizar los desperfectos producidos durante el episodio de lluvias. Las comprobaciones realizadas han permitido descartar que exista una avería o fuga en el canal y, concretamente, en el sifón soterrado a unos dos metros de profundidad en este punto.

Según la explicación técnica facilitada por el consistorio, el agua se introdujo entre la capa de hormigón que cubre el canal y el asfalto de la carretera. La elevada cantidad de agua acumulada en un periodo de tiempo muy corto acabó provocando la aparición de la grieta que ahora obliga a intervenir sobre el firme.

Levantan el asfalto para evitar nuevas filtraciones

La Brigada Municipal de Xàtiva está ejecutando los trabajos con el objetivo no solo de reparar los daños actuales, sino también de evitar que una situación similar vuelva a producir desperfectos en caso de nuevas lluvias intensas. La actuación contempla levantar una parte del asfalto, retirar el agua que había quedado acumulada y colocar una canaleta destinada a recoger el agua de lluvia y reconducirla para impedir que vuelva a introducirse bajo el pavimento.

Posteriormente se procederá a reponer y asfaltar nuevamente la zona afectada. El concejal de Obras Públicas, Ignacio Reig, señala que se trata de «una obra urgente que necesitaba una intervención inmediata debido a la proximidad a la red principal de agua». Reig ha explicado que los operarios municipales han retirado la plataforma antigua y están acometiendo la reparación antes de volver a asfaltar el tramo afectado.

La incidencia se produjo durante las fuertes precipitaciones del pasado jueves 20 de agosto, coincidiendo precisamente con la última jornada de la Fira de Xàtiva. La rápida acumulación de agua terminó afectando al subsuelo de este tramo de la N-340 en el entorno del Jardín del Bes, donde el Ayuntamiento centra ahora los trabajos para restablecer completamente el firme y mejorar su drenaje.