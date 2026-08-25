Xàtiva dispara el reciclaje en la Fira: casi duplica envases y cartón y recoge 20.000 kilos más de la fracción resto que en 2025

La multitudinaria celebración de la Fira de Xàtiva se ha traducido también en un fuerte incremento de la recogida de residuos, especialmente de aquellos depositados de forma selectiva. Entre el 14 y el 21 de agosto, los servicios municipales retiraron 281.820 kilos de fracción resto, pero el dato más significativo se encuentra en los contenedores de envases y de papel y cartón, cuya recogida prácticamente se ha duplicado respecto al pasado año.

Según el balance realizado por el Ayuntamiento de Xàtiva, durante la Fira de 2026 se recogieron 21.100 kilos de envases, frente a los 10.880 registrados en 2025. El incremento alcanza así el 94% en apenas un año. Una evolución similar se produjo con el papel y cartón. En este caso, durante los días de feria se retiraron 23.040 kilos, frente a los 12.660 del ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 82%.

Entre ambas fracciones reciclables se recogieron, por tanto, 44.140 kilos, frente a los 23.540 de 2025. Esto supone que la recogida conjunta de envases, papel y cartón aumentó cerca de un 88% en un año.

Más residuos por la elevada afluencia

La celebración también dejó un aumento de la fracción resto. Los servicios municipales recogieron 281.820 kilos entre el 14 y el 21 de agosto, 20.040 kilos más que en la Fira de 2025, cuando se contabilizaron 261.780: un crecimiento del 7,66%.

El Ayuntamiento vincula este aumento de residuos a la elevada afluencia de público y a la intensa actividad registrada durante los diferentes días de la Fira, uno de los acontecimientos con mayor capacidad de atracción de Xàtiva.

El volumen de residuos tampoco se repartió de manera uniforme entre todas las jornadas. Hubo días centrales y finales de la feria en los que la cantidad de fracción resto recogida creció hasta un 49,26% respecto a las mismas fechas del año anterior, mientras que en otras jornadas se produjeron descensos.

Esta evolución obliga a adaptar el dispositivo de limpieza y recogida a la programación y a la previsión de visitantes de cada jornada, especialmente en los días con una mayor concentración de actos.

El consistorio considera especialmente positivo el fuerte crecimiento de los residuos separados para su posterior reciclaje, aunque recuerda que la comparación está condicionada por el hecho de que durante la Fira de 2025 el nuevo sistema de recogida selectiva se encontraba todavía en fase de implantación y no estaba completamente desplegado.