Bocairent apuesta por unir patrimonio y música con “Clàssics en ruta”

Bocairent cuenta con un amplio patrimonio que constituye la base de su oferta turística. Unir este patrimonio a la música es el objetivo de la propuesta “Clàssics en ruta”, la iniciativa que el guía local Josep Puerto, de Diània Experiències, puso en marcha el año pasado de la mano del director Jaume Santonja. Así, se ofrecía a vecindario y visitantes la posibilidad de hacer una visita guiada por monumentos y puntos de interés y a la vez escuchar conciertos de cámara en algunos de estos espacios.

Para consolidar y seguir haciendo crecer la actividad, recientemente la Fundació Sonora de la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Bocairent han firmado un convenio de colaboración que da cobertura a la experiencia. El objeto es desarrollar el proyecto “Bocairent simfònic. Música i patrimoni”. Según explicita el documento acordado, este está “concebido como una iniciativa destinada a impulsar una programación artística vinculada a los espacios patrimoniales del municipio, favoreciendo su puesta en valor, la generación de nuevos públicos, la promoción cultural de Bocairent y el desarrollo de iniciativas artísticas de excelencia”.

Con esta finalidad, la dirección artística del proyecto corresponde a Jaume Santonja. El director bocairentino cuenta con una trayectoria internacional que lo ha llevado a estar al frente de orquestas en toda Europa, América y Asia. Para Santonja, “el proyecto ‘Clàssics en ruta’ supone una oportunidad de acercar el mundo de la música clásica a la gente del pueblo y a quien nos visita en un formato especial, en el que se rompe la barrera del escenario y se sustituye por calles empedradas, cuevas, museos…; además, es una oportunidad de dinamizar la economía local”. Igualmente, el director destaca que “el nuevo impulso que se ha dado con el convenio entre la Fundació Sonora y el Ayuntamiento permite convertir la iniciativa también en una plataforma para los intérpretes”. “De momento, la respuesta del público y la respuesta de los artistas son fantásticas y, para mí, es una alegría y un placer”, concluye Jaume Santonja.

La edición de 2026

La edición de este año cuenta con la imagen gráfica del diseñador Vicent Ramon Pascual y se articula en torno a tres citas durante el mes de agosto. La primera se celebró en formato nocturno el pasado día 21, con las interpretaciones del cuarteto de cuerda de la Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent. La segunda tuvo lugar el 23 de agosto con los violinistas Edmon Levon y Víctor Coll. Y finalmente, la tercera se desarrollará el próximo jueves, 27 de agosto, con el dúo formado por Elia Casanova y Belisana Ruiz. En los tres casos, Josep Puerto, de la empresa de servicios turísticos Diània Experiències, es el encargado de gestionar las inscripciones a través del teléfono 633 039 886 y de conducir el itinerario.

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Para el alcalde de la localidad, “el potencial de ‘Clàssics en ruta’ es enorme, porque permite descubrir la riqueza patrimonial de Bocairent con el complemento magnífico de escuchar buena música de cámara”. En este sentido, Xavi Molina destaca que “contar con la dirección artística del maestro Santonja es garantía de calidad”. Por eso, el primer edil pone en valor que “el convenio entre la Fundació Sonora y el Ayuntamiento es un paso decisivo para consolidar un proyecto muy interesante y atractivo tanto para visitantes como para el vecindario”.