La Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent superó en un 48% la media de audiencia de À Punt durante agosto

La televisión autonómica À Punt superó el pasado viernes en un 48% su audiencia media del mes de agosto coincidiendo con la retransmisión de la Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent. En concreto, según datos de la agencia audiovisual especializada DOS30’, la cuota de pantalla del canal autonómico está siendo en agosto del 2.9% de “share” (porcentaje de espectadores que ven un programa sobre el total de consumo televisivo), mientras que el viernes se consiguió una media del 4’3%, lo que supone un incremento del 48’3%. Respecto de la cuota de pantalla del mismo viernes, el resultado de la Entrada estuvo un 34’4% por encima de la media de la cadena (3’2%).

Además, es destacable que gracias a la retransmisión de las entradas de Moros y Cristianos, la televisión pública valenciana pudo competir en “prime time” con las grandes cadenas estatales, superando en “share” en su franja a programas consolidados como “El Intermedio” (3’2%) de La Sexta o “Plano General” (3’0%) de La 2. También se obtuvo mejor “share” en la Comunidad Valenciana que “Super Gómez” (3’5%, La 1) o incluso que “Equipo de Investigación” (4’2%, La Sexta). Además, se quedó a poca distancia de espacios de referencia como “Informativo 24h” de TVE (4’4%) o “La Sexta Columna” de La Sexta (también 4’4%).

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En total fueron 9 horas de retransmisión en directo las que se hicieron en Ontinyent, desde las 18:00 horas del viernes hasta las 3:00 horas de la mañana de sábado, interrumpiéndose entre las dos entradas para la emisión de los informativos de la cadena, a pesar de que en youtube se pudo seguir la retransmisión de forma íntegra y sin interrupciones. La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Ontinyent, Àngels Muñoz, destacaba "la importancia de la difusión televisiva de la fiesta para seguir difundiendo sus atractivos y el nombre de la ciudad dentro de y fuera de la Comunitat Valenciana”. En la retransmisión de la Entrada se contó con un ancho despliegue técnico y humano que incluía a más de 50 personas y una unidad móvil HD con 11 cámaras, una grúa de 12 metros, micrófonos de pèrtiga y presas de sonido de ambiente a lo largo de la Avenida Daniel Gil. Las retransmisiones están accesibles íntegramente en el apartado “A la carta” de la página web de À Punt Mèdia.