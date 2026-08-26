Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matrimonio CulleraIncendio Pina de MontalgraoTemperatura L'AlbuferaVuelta España Comunitat ValencianaCercanías ValenciaApartamentos turísiticos BotánicTiempo en Valencia
instagramlinkedin

La Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent superó en un 48% la media de audiencia de À Punt durante agosto

La televisión autonómica registra un pico de audiencia del 4,3% de share, superando a programas de grandes cadenas estatales en su franja horaria

Estudiants se inspira en Tirant lo Blanch en la capitanía cristiana de Ontinyent

Estudiants se inspira en Tirant lo Blanch en la capitanía cristiana de Ontinyent

Perales Iborra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lluis Cebriá

Ontinyent

La televisión autonómica À Punt superó el pasado viernes en un 48% su audiencia media del mes de agosto coincidiendo con la retransmisión de la Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent. En concreto, según datos de la agencia audiovisual especializada DOS30’, la cuota de pantalla del canal autonómico está siendo en agosto del 2.9% de “share” (porcentaje de espectadores que ven un programa sobre el total de consumo televisivo), mientras que el viernes se consiguió una media del 4’3%, lo que supone un incremento del 48’3%. Respecto de la cuota de pantalla del mismo viernes, el resultado de la Entrada estuvo un 34’4% por encima de la media de la cadena (3’2%).

Además, es destacable que gracias a la retransmisión de las entradas de Moros y Cristianos, la televisión pública valenciana pudo competir en “prime time” con las grandes cadenas estatales, superando en “share” en su franja a programas consolidados como “El Intermedio” (3’2%) de La Sexta o “Plano General” (3’0%) de La 2. También se obtuvo mejor “share” en la Comunidad Valenciana que “Super Gómez” (3’5%, La 1) o incluso que “Equipo de Investigación” (4’2%, La Sexta). Además, se quedó a poca distancia de espacios de referencia como “Informativo 24h” de TVE (4’4%) o “La Sexta Columna” de La Sexta (también 4’4%).

Noticias relacionadas

En total fueron 9 horas de retransmisión en directo las que se hicieron en Ontinyent, desde las 18:00 horas del viernes hasta las 3:00 horas de la mañana de sábado, interrumpiéndose entre las dos entradas para la emisión de los informativos de la cadena, a pesar de que en youtube se pudo seguir la retransmisión de forma íntegra y sin interrupciones. La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Ontinyent, Àngels Muñoz, destacaba "la importancia de la difusión televisiva de la fiesta para seguir difundiendo sus atractivos y el nombre de la ciudad dentro de y fuera de la Comunitat Valenciana”. En la retransmisión de la Entrada se contó con un ancho despliegue técnico y humano que incluía a más de 50 personas y una unidad móvil HD con 11 cámaras, una grúa de 12 metros, micrófonos de pèrtiga y presas de sonido de ambiente a lo largo de la Avenida Daniel Gil. Las retransmisiones están accesibles íntegramente en el apartado “A la carta” de la página web de À Punt Mèdia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional vigila a la patrulla fascista de la Malva-rosa e identifica a tres miembros
  2. Quién es Pilar, la mujer que falleció ayer en la playa de Puçol
  3. «Mi padre estaría muy orgulloso de que 'Un beso y una flor' se haya convertido en el segundo himno del Mundial»
  4. Investigan el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés en Cullera
  5. El meteotsunami y las ondas gravitacionales: el extraño fenómeno detrás del retroceso del mar y las olas en Xàbia y Cullera
  6. Otro terrible accidente en la AP-7 en Ondara: una chica de Luxemburgo resulta herida de gravedad en una colisión frontal de dos coches
  7. Nuevo episodio de calor en Valencia: Emergencias establece la alerta amarilla por altas temperaturas
  8. Valencia recupera su vuelo directo a Nueva York 15 años después

El reloj dels "Quatre cantons" de Xàtiva sigue sin dar la hora

La Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent superó en un 48% la media de audiencia de À Punt durante agosto

La Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent superó en un 48% la media de audiencia de À Punt durante agosto

Los Moros y Cristianos de Ontinyent también "desfilan" por la red social Wallapop

Los Moros y Cristianos de Ontinyent también "desfilan" por la red social Wallapop

El rellotge dels Quatre Cantons de Xàtiva continua sense donar l'hora

Xàtiva se prepara para la celebración de las Fiestas de Calles y Barrios 2026

Bocairent apuesta por unir patrimonio y música con “Clàssics en ruta”

Bocairent apuesta por unir patrimonio y música con “Clàssics en ruta”

Ontinyent se queda sin ‘Chimo’: las fiestas de otros pueblos impiden encontrar una nueva fecha este año

Xàtiva da el salto a la bici: a concurso por 788.000 euros el primer carril de 2 kilómetros que conectará las estaciones con la Vía Verde

Xàtiva da el salto a la bici: a concurso por 788.000 euros el primer carril de 2 kilómetros que conectará las estaciones con la Vía Verde
Tracking Pixel Contents