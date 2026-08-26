El Genovés activa suelo para 29 nuevas viviendas unifamiliares al desbloquear un PAI pendiente desde 2008

El Genovés ha dado un paso decisivo para desarrollar una de las bolsas de suelo residencial pendientes en el municipio. El ayuntamiento ha aprobado de manera definitiva el Programa de Actuación Integrada (PAI) del sector Residencial Sur, una actuación sobre una superfície de casi 15.000 metros cuadrados en la que se contemplan 29 viviendas, fundamentalmente casas unifamiliares aisladas o pareadas.

El desarrollo llega, además, con un cambio sustancial respecto al modelo urbanístico concebido inicialmente para estos terrenos. La documentación que sustenta la actuación señala expresamente que la demanda actual de vivienda en El Genovés se concentra en tipologías de menor densidad, como las viviendas unifamiliares aisladas y adosadas, y utiliza esta circunstancia para justificar la reducción de la edificabilidad y el nuevo diseño del sector. Una tendencia que se vincula un cambio de preferencias surgido con fuerza después de la pandemia, cuando aumentó la valoración de jardines, terrazas y espacios exteriores en las viviendas.

La actuación afecta a la Unidad de Ejecución UE-5, situada en el límite suroeste del casco urbano, entre la Travessia Calvari, el carrer Assagador, el carrer del Calvari y el Barranc de la Creu. Se trata actualmente de un vacío urbano parcialmente urbanizado y semiconsolidado por viviendas. Las nuevas parcelas podrán albergar una vivienda, aislada o pareada, tendrán una superficie mínima de 200 metros cuadrados y las edificaciones podrán alcanzar un máximo de dos plantas.

Un proyecto pendiente desde 2008

La operación tiene detrás casi dos décadas de tramitación urbanística. La primera programación de la UE-5 se expuso al público en enero de 2008, promovida por Boix Estructures i Inversions, y recibió la aprobación definitiva en septiembre de aquel mismo año. La actuación, sin embargo, nunca llegó a ejecutarse completamente. El ayuntamiento acabó resolviendo aquel Programa de Actuación Integrada en abril de 2023 por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el urbanizador y después de la extinción de la personalidad jurídica de la mercantil por concurso.

La nueva actuación urbanística está promovida por Grupo Innova Tormo SL, empresa que posee más del 88% de la superficie privada afectada y ha sido designada agente urbanizador.

La tramitación ha avanzado decisivamente durante 2026. El Ayuntamiento aprobó definitivamente en marzo la modificación del planeamiento después de obtener el informe favorable del Consell Jurídic Consultiu y el pleno dio luz verde al Programa de Actuación Integrada el pasado 11 de junio. Posteriormente, el 3 de agosto, la Alcaldía aprobó el proyecto de urbanización y el convenio entre el Ayuntamiento y el agente urbanizador se firmó el 10 de agosto, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Una vez pueda formalizarse el acta de replanteo y comenzar físicamente la actuación, el urbanizador dispondrá de 24 meses para completar las obras, aunque el convenio contempla posibles prórrogas justificadas.

Nuevos viales y soterramiento de la línea eléctrica

La intervención permitirá completar los viales existentes y conectar las futuras viviendas con las redes de agua potable, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones.También está previsto soterrar la línea aérea de media tensión que actualmente discurre junto al ámbito, completar la urbanización de la calle Assagador y la Travessia Calvari y prolongar el bulevar de la calle Ausiàs March.

Con esta actuación, El Genovés pretende cerrar uno de los vacíos existentes en el borde de su casco urbano y recuperar definitivamente un desarrollo residencial que lleva pendiente desde 2008, aunque ahora con un planteamiento radicalmente diferente. Uno de los aspectos más significativos del proyecto es la transformación del modelo residencial. El planeamiento original combinaba vivienda unifamiliar aislada, adosados y edificación plurifamiliar de ensanche y permitía una edificabilidad total de alrededor de 14.700 metros cuadrados de techo. La nueva ordenación la reduce hasta los 5.953,83 metros cuadrados, menos de la mitad, para potenciar las viviendas unifamiliares aisladas y pareadas. El expediente remarca que el Plan General fue redactado durante una etapa de fuerte desarrollo inmobiliario y sostiene que las preferencias residenciales han cambiado desde entonces.

Noticias relacionadas

Los redactores defienden que este nuevo modelo responde mejor a la demanda actual del municipio y recuerda que la vivienda unifamiliar adosada es ya una de las tipologías dominantes en la trama urbana de El Genovés.