Los Moros y Cristianos de Ontinyent también "desfilan" por la red social Wallapop

La edición 2026 de las fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent ya han finalizado, atrayendo hasta la capital de la Vall d'Albaida a miles de personas. La ciudad se vuelca cada año en todos los actos y, tras el final, es el momento de descansar. O de renovar vestuario o buscar "gangas" para el año que viene. Uno de los canales que se pueden utilizar es la red social Wallapop, donde actualmente se pueden hallar varios productos a la venta que están relacionados con los Moros y Cristianos de la capital de la Vall d'Albaida.

Los ejemplos son varios. Así, se oferta un traje completo de la comparsa Estudiants por un montante de 300 euros. El vendedor especifica que "el traje está usado pero en buen estado. La capa seminueva". Otro traje del bando cristiano se comercializa por 200 euros y la vendedora apunta que también van en el lote los zapatos y los complementos. Por otra parte, unos zapatos de gala de los Taifas se vende por 60 euros y por una chilaba de adulto de la comparta Sauditas piden 50 euros. Por último, también se puede encontrar en la red social de compraventa un cuadro con espadas moras de Toledo. El dueño detalla que fue un "premio a la filá Mudéjares de Ontinyent. Longitud total de la cimitarra 73 cm. Puñal 24 cm".

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Y estos productos salen haciendo una búsqueda simple en una única red social. Hay otras opciones. Seguramente, el interesado o interesada puede hallar una ganga si destina a su proyecto de búsqueda más tiempo. Nunca se sabe.