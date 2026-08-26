Ontinyent se queda sin ‘Chimo’: las fiestas de otros pueblos impiden encontrar una nueva fecha este año

La Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia de Ontinyent ha anunciado la suspensión definitiva de la interpretación conjunta de la marcha mora Chimo prevista este año, después de que haya resultado imposible encontrar una nueva fecha en la que poder reunir a las bandas de música necesarias, tras la tormenta que obligó a cancelar el esperado momento el pasado jueves.

La coincidencia, especialmente durante el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, con las fiestas de numerosos municipios ha terminado por frustrar la posibilidad de recuperar uno de los actos más emblemáticos de las fiestas de Moros y Cristianos.

La multitudinaria interpretación debía haberse celebrado inicialmente el jueves 20 de agosto tras la la Entrada de Bandas, con cerca de un millar de músicos reunidos en la Plaça Major. Sin embargo, las condiciones meteorológicas obligaron a suspender la Entrada de Bandas y la posterior interpretación conjunta de la conocida composición de José María Ferrero Pastor. El ayuntamiento llegó a ofrecer 600 euros a las agrupaciones musicales que se quedaran en Ontinyent aguantando el chaparrón a la espera de que la tormenta escampara, pero a las 20.30 horas seguía lloviendo y se adoptó esta decisión. La prolongada estancia de los músicos en la localidad bajo el aguacero generó malestar entre este colectivo.

Desde entonces, Festers había estudiado distintas alternativas para trasladar el acto a otra fecha, con el fin de mantener una cita que este año tenía además un significado especial por coincidir con el centenario del nacimiento del Mestre Ferrero. Su hija, Pilar Ferrero, directora del Conservatorio Profesional de Música Josep Melcior Gomis, iba a ponerse al frente de las bandas para dirigir la marcha compuesta por su padre en 1964.

La principal opción que se había planteado era trasladar el acto al fin de semana del 5 y 6 de septiembre. A través de un comunicado, la entidad festera explica, sin embargo, que esa posibilidad ha quedado descartada precisamente por la coincidencia con las celebraciones patronales y de Moros y Cristianos de otras localidades.

“Durante estos días hemos estado trabajando para buscar una nueva fecha que nos permitiera celebrar el acto, estudiando especialmente el fin de semana del 5 y 6 de septiembre”, señala la Societat de Festers. No obstante, añade que “la coincidencia con las fiestas de numerosas poblaciones ha hecho imposible poder contar con las bandas de música necesarias para llevarlo a cabo en las condiciones que un acto de estas características merece”, apuntan.

Esta dificultad para disponer de suficientes agrupaciones musicales ha llevado finalmente a Festers a renunciar a nuevas alternativas y dar por definitivamente suspendida la interpretación de Chimo en las fiestas de 2026.

Festers descarta trasladar el acto fuera de su contexto festivo

La decisión también ha sido consensuada con Pilar Ferrero. Tanto la directora como la Societat de Festers consideran que trasladar la interpretación a una fecha alejada de la Semana Grande de Ontinyent supondría restarle buena parte del simbolismo y la emoción que ha adquirido con el paso de los años.

“Una vez no se ha podido celebrar el jueves 20 de agosto, dentro de nuestras fiestas, intentar reproducirlo fuera de ese contexto haría que perdiera buena parte de su sentido y de su emoción”, explica la entidad.

Festers subraya que el acto no consiste únicamente en interpretar una pieza musical, sino que su carácter excepcional está ligado a la presencia de las bandas, los músicos y miles de personas concentradas en la plaza Major durante los días centrales de las fiestas.

“No se trataba simplemente de interpretar Chimo. Se trataba del momento, del lugar, de las bandas, de los músicos y de todo un pueblo reunido en los días grandes de su fiesta”, sostiene el comunicado.

Por este motivo, la entidad ha decidido no seguir buscando nuevas fechas y “dar por suspendido definitivamente el acto de este año”.

La cancelación adquiere especial relevancia en un 2026 marcado por el homenaje al Mestre Ferrero con motivo del centenario de su nacimiento. Pese a ello, Festers considera preferible mantener el carácter extraordinario de la interpretación antes que celebrarla en unas condiciones distintas a las habituales.

“En ocasiones, suspender un acto también es una manera de protegerlo, de preservar aquello que lo hace especial y evitar convertir en una simple interpretación musical un momento que cada año ha ido adquiriendo más fuerza, más simbolismo y más cariño entre los festeros y el pueblo de Ontinyent”, concluye la entidad.

Festers emplaza así a la próxima edición para volver a escuchar la marcha en su escenario habitual: “Chimo volverá a sonar. Y cuando lo haga, queremos que sea donde toca, cuando toca y como toca”, apostillan.