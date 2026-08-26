La Pobla del Duc da el primer paso para construir un nuevo pabellón deportivo en una parcela de 15.000 metros cuadrados

La Pobla del Duc ha dado el primer paso para disponer de un nuevo pabellón polideportivo cubierto. El Ayuntamiento ha adquirido los terrenos en los que prevé levantar esta infraestructura, una actuación con la que busca ampliar las instalaciones deportivas municipales y disponer de un espacio capaz de albergar entrenamientos, competiciones y eventos durante todo el año.

La parcela se encuentra en la partida Benifumet, junto a la Ronda Oest y al suelo urbano ya urbanizado, y suma una superficie de 14.908 metros cuadrados. Según los informes municipales, los terrenos son compatibles urbanísticamente con la implantación del futuro equipamiento deportivo.

La compra está vinculada al Pla Obert d’Inversions 2024-2027 de la Diputació de València y permitirá al consistorio continuar con las siguientes fases de planificación del proyecto.

Un pabellón para fútbol sala, voleibol y otras disciplinas

El Ayuntamiento plantea el futuro pabellón como un recinto cubierto y polivalente, pensado para atender las necesidades de los clubes locales, las escuelas deportivas municipales y los vecinos.

La creciente práctica deportiva en La Pobla del Duc ha aumentado, según el consistorio, la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para entrenamientos y competiciones. Entre las disciplinas que han ganado presencia durante los últimos años destacan especialmente el fútbol sala y el voleibol.

El concejal de Deportes, Francesc Benavent, señala que el crecimiento de la participación y la variedad de actividades deportivas obliga a seguir ampliando los espacios disponibles.

“El futuro pabellón está concebido como un espacio polivalente que pueda dar servicio a diferentes disciplinas, a los clubes, a las escuelas deportivas y a las actividades municipales”, explica Benavent, quien destaca además la posibilidad de practicar deporte durante todo el año con independencia de las condiciones meteorológicas.

Torneos y campeonatos para atraer visitantes

El proyecto no se plantea únicamente como una instalación para los deportistas del municipio. El Ayuntamiento considera que disponer de un pabellón cubierto abrirá también la puerta a que La Pobla del Duc pueda organizar torneos, campeonatos, concentraciones y campus deportivos de ámbito comarcal, provincial o autonómico.

La celebración de este tipo de citas permitiría aumentar la llegada de visitantes y generar actividad en establecimientos y servicios locales, por lo que el consistorio confía en que el futuro equipamiento tenga también una repercusión económica y turística.

El pabellón podría además complementar otros atractivos de La Pobla del Duc relacionados con su patrimonio, cultura y gastronomía.

La compra de los terrenos, primera fase del proyecto

La adquisición de los casi 15.000 metros cuadrados constituye, no obstante, una de las primeras fases necesarias para hacer realidad el pabellón. El proyecto deberá continuar ahora con su definición técnica, la disponibilidad de financiación y la coordinación con las distintas administraciones implicadas.

El alcalde, Vicent Gomar, subraya que contar ya con los terrenos supone disponer de “una pieza fundamental” para seguir avanzando.

“Somos conscientes de que se trata de un proyecto muy importante y necesario, que había que planificar muy bien. En este momento, el objetivo es avanzar de manera ordenada en las diferentes fases necesarias para que el proyecto pueda desarrollarse en el futuro”, señala.

Mientras se concreta el nuevo pabellón, el Ayuntamiento asegura que continuará actuando sobre las instalaciones deportivas existentes para responder a las necesidades actuales de clubes, deportistas y usuarios.

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La compra de la parcela de Benifumet deja así preparado el suelo sobre el que La Pobla del Duc pretende desarrollar uno de sus principales nuevos equipamientos deportivos, aunque todavía deberán completarse las siguientes fases administrativas, técnicas y económicas antes de que pueda comenzar su construcción.