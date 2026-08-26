El precio de alquilar habitaciones sueltas en Xàtiva dobla al de Ontinyent

El mercado inmobiliario sigue moviéndose en un contexto de sobreprecios. La alta demanda causa que alquilar -o adquirir- una vivienda a un precio asequible se convierta en una quimera para muchas familias. Y, claro está, para personas solas o parejas. En esta tesitura entra en juego un escenario diferente: el alquiler de habitaciones sueltas.

Este tipo de ofertas se sitúan en el umbral más barato y dan pie a empezar la primera aventura independiente. En las comarcas de la Vall d'Albaida, la Costera y la Canal de Navarrés este tipo de oferta inmobiliaria está principalmente concentrada en las ciudades de Xàtiva y Ontinyent. No en vano, se trata de los dos municipios con mayores opciones laborales y de ocio para toda aquella gente interesada en el alquiler de una habitación. Eso sí, se da la circunstancia de que el precio de este tipo de productos inmobiliarios es mucho más caro en Xàtiva que en Ontinyent. De hecho, prácticamente se dobla la cantidad a pagar si se comparan las opciones más baratas que hay en ambas ciudades.

Así, consultando uno de los principales portales inmobiliarios se confirma que la habitación para alquilar más barata disponible en Xàtiva cuesta 320 euros al mes, con todos los servicios incluidos. En el anuncio se especifica que se trata de "una habitación amueblada en un piso ubicado en una zona céntrica de Xàtiva, con un ambiente tranquilo y niños en casa". Destacan que es "ideal para mujer sola que trabaje o estudie, que pueda costear los gastos".

Dicho precio prácticamente dobla a la habitación más "barata" en Ontinyent: se alquilan cuatro unidades sueltas en un piso por 150 euros cada una. En el anuncio se detalla que la vivienda está ubicada "a 50 metros de la Universidad, muy bien comunicada con la circunvalación. Todas las habitaciones están equipadas con cama, mesita, armario, estantería-librería y mesa de trabajo grande. La estancia mínima son 10 meses". De hecho, el tirón de la facultad hace que haya mucha más oferta en la capital de la Vall d'Albaida respecto a la urbe setabense, prácticamente triplicando el número de habitaciones disponibles para alquiler.

Hasta 600 euros

En el lado contrario de la balanza se encuentran aquellos inmuebles donde se alquilan habitaciones a precio bastante elevado. Así, la unidad más cara en suelo setabense se sitúa en los 600 euros y es ofertada por un particular emplazado en la calle Ventura y Pascual. Se apunta que «en el piso solo vive una persona, la estancia máxima es por un mes y se alquila por días o semanas».

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En el caso de Ontinyent, las habitaciones más caras se sitúan en los 250 euros por unidad y están situadas principalmente en pisos donde se juntan varias y donde los titulares buscan la máxima rentabilidad en el año escolar que empieza ahora. Aunque este tipo de oferta inmobiliaria no es exclusiva de las grandes ciudades. Así, en municipios como Canals, Vallada o Anna se pueden ver este tipo de anuncios también, aunque de forma más escasa. El mercado inmobiliario se reinventa día a día, sobre todo en una dinámica alcista como la actual.