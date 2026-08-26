El reloj dels "Quatre cantons" de Xàtiva sigue sin dar la hora
El Ayuntamiento lo reparó y reinstaló a finales del pasado mes de junio, pero no se ha arreglado la conexión eléctrica y ha aparecido una grieta en una de las dos caras de cristal
El reconocido reloj dels "Quatre Cantons" de Xàtiva -emplazado en una encrucijada urbana cercana a la emblemática Plaça del Mercat- sigue sin dar la hora. El Ayuntamiento lo reinstaló en la zona hace un mes tras encargar una completa reparación al último orfebre del tiempo que aún reside en la capital de la Costera: el relojero Miguel Bellver. El artesano setabense desmontó el mecanismo, lo limpió y lo engrasó; además de retocar los elementos estéticos exteriores. Y el dispositivo fue instalado de nuevo. Sin embargo, las complicaciones derivadas del amplio calendario de la Fira han causado que haya pasado un mes y el reloj siga sin funcionar. Las fuentes municipales consultadas también apuntan que se tienen que realizar arreglos en el sistema eléctrico: "Por lo visto se está haciendo un cambio de la conexión de la luz y está previsto que el electricista lo conecte de nuevo a una nueva línea de la red pública", exponen. No hay fecha para realizar la tarea aún.
Nuevos desperfectos
Y todo apunta a que se tendrá que actuar de nuevo en la pieza histórica. Una de las dos caras de cristal sufre ahora una nueva grieta. Lo más seguro es que haya sido causada por los últimos episodios de tormenta que se han registrado en la capital comarcal de la Costera y que obligaron a aplazar primero el concierto de la Nit Jove el 15 de agosto. A su vez, el acto institucional de la clausura de la Fira de Xàtiva también fue trasladado al Gran Teatre por un episodio de tormentas.
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