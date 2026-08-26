Xàtiva da el salto a la bici: a concurso por 788.000 euros el primer carril de 2 kilómetros que conectará las estaciones con la Vía Verde

El Ayuntamiento de Xàtiva ha sacado a licitación la primera gran fase de implantación de la red ciclista prevista en su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). El proyecto permitirá crear más de dos kilómetros de itinerario para bicicletas a través del casco urbano y enlazarlo con la Vía Verde a Manuel, además de conectar algunos de los principales puntos de movilidad de la ciudad, como las estaciones de ferrocarril y autobuses.

La actuación parte de un presupuesto inicial de 788.648 euros y un plazo previsto de ejecución de seis meses. La totalidad de la inversión está subvencionada dentro del Pla Obert d'Inversions de la Diputación de Valencia.

La nueva infraestructura tendrá un trazado de unos 2,05 kilómetros hasta el acceso al aparcamiento del campo de fútbol Paquito Coloma, a los que se añade una última zona de plataforma compartida para alcanzar la Vía Verde. El proyecto pretende así resolver uno de los problemas detectados tras la ejecución de esta ruta supramunicipal: su inicio se produce en un punto con una comunicación deficiente con el casco urbano.

El recorrido comenzará enlazando con el carril bici ya existente en la zona verde de El Palasiet, junto al puente de Beata Inés, y continuará por la avenida Ausiàs March. Desde allí atravesará el entorno del centro de salud, la rotonda de Hort de l'Almúnia y el puente del Claret para dirigirse hacia la estación de ferrocarril. Después seguirá por Cavaller Ximén de Tovia, Pare Claret, Pintor Guiteras y la plaça del País Valencià, desde donde alcanzará la principal vía de entrada a Xàtiva, la CV-58. El itinerario cruzará posteriormente la glorieta del Tanatorio y la Ronda Norte, continuará por la calle Proyecto Sur del polígono B y Camí Santa Anna y llegará finalmente al aparcamiento de las instalaciones deportivas del Paquito Coloma.

La actuación no consiste únicamente en pintar un itinerario sobre la calzada. El proyecto plantea un carril bidireccional, generalmente segregado del tráfico, con una anchura mínima de dos metros y separadores físicos. En algunos puntos, cuando exista espacio suficiente, alcanzará los 2,5 o 2,6 metros.

Cambio en los aparcamientos de Ausiàs March

La implantación obligará a redistribuir el espacio actualmente reservado al automóvil en algunos puntos. Una de las mayores afecciones se producirá en Ausiàs March, junto al centro de salud, donde los estacionamientos en batería pasarán parcialmente a cordón. El propio proyecto cifra en 16 las plazas que se perderán en este tramo, aunque propone crear estacionamientos en batería en el lado contrario para compensar parte de la reducción.

Al primer carril ciclista le seguirá otro previsto por el ayuntamiento para conectar la Albereda con la Cova Negra. Desde el consistorio ya recalcaron que en total se generarán 64 plazas nuevas de aparcamiento netas, entre las que se quitan de un eje y las que se compensan en el otro.

Con la actuación ya licitada, se reorganizará una intersección que actualmente reúne nueve carriles correspondientes a cuatro calles en la rotonda de Hort de l'Almúnia . La isleta central se desplazará ligeramente y el paso de bicicletas se integrará con los cruces peatonales elevados. En este punto se elimina una plaza de aparcamiento y una palmera.

El entorno de la estación de tren es otro de los ámbitos más complejos del proyecto por la concentración de peatones, taxis, autobuses y vehículos que realizan paradas para recoger viajeros. El trazado se llevará por el lado sur de la glorieta y obligará a retrasar dos posiciones la cabecera de la parada de taxis. Los separadores serán desmontables para que puedan retirarse cuando se prepare la carrera urbana de motos.

En Pare Claret también se reordenará la calle. El carril ocupará primero parte de la plataforma de la acera y, una vez superada la entrada de la estación de autobuses, pasará a la calzada. En este último sector desaparecerán cuatro plazas de estacionamiento y se desplazará la parada del autobús urbano para asociarla al paso de peatones y evitar que un vehículo detenido bloquee la circulación.

Otra de las modificaciones significativas llegará a Pintor Guiteras, donde el carril bici ocupará uno de los actuales carriles de circulación, que en la actualidad acaba favoreciendo las dobles filas junto a la zona de carga y descarga. En la plaça del País Valencià desaparecerá además el actual by-pass que permite girar directamente hacia Pintor Guiteras sin entrar en la glorieta. Ese espacio se destinará al itinerario ciclista y permitirá ensanchar la acera. También se construirá una nueva isleta de separación y se plantará arbolado.

El proyecto incorpora además nuevos pasos de peatones y bicicletas, varios de ellos elevados, y adapta las intersecciones a la normativa actual de accesibilidad.

Carriles más estrechos en la antigua N-340

Uno de los tramos de mayor tráfico será el comprendido entre la plaça del País Valencià y la Ronda Norte por la antigua N-340 (actual CV-58), por donde circulan alrededor de 10.000 vehículos diarios. Para encajar el carril bici se reducirán los actuales carriles de circulación hasta los 3,15 metros, se disminuirán los arcenes y se habilitará la vía ciclista junto a una franja de protección de 30 centímetros. También se retirará parte de la barrera metálica existente para ganar espacio para los peatones.

Los ingenieros han estudiado expresamente el efecto de este estrechamiento sobre el tráfico. Sus cálculos concluyen que no reducirá de forma apreciable la capacidad de la vía, aunque sí provocará una reducción estimada de entre cinco y seis kilómetros por hora en la velocidad media de los vehículos, algo que el proyecto considera positivo desde el punto de vista de la seguridad vial. La carretera está actualmente limitada a 30 km/h.

La intervención también transformará el entorno de la glorieta del Tanatorio. Una vez cruzada la Ronda Norte hacia la zona comercial, el proyecto propone suprimir la vía de servicio que bordea la manzana situada junto al restaurante Ramen Tokio, al considerar los técnicos municipales que apenas es utilizada y que las parcelas cuentan con accesos alternativos.

El espacio liberado permitirá ensanchar las aceras, aumentar las zonas ajardinadas y plantar árboles de gran porte. Desde allí, el carril continuará por el polígono hasta Camí Santa Anna, donde ocupará la actual franja de estacionamiento de uno de los lados de la calle antes de alcanzar las instalaciones deportivas.

El final del nuevo eje ciclista incluirá una pequeña zona de descanso de unos 50 metros cuadrados junto al Paquito Coloma. El espacio contará con bancos, papelera, un árbol de gran porte, una fuente-bebedero, aparcabicicletas y una estación para realizar pequeñas reparaciones. Desde este punto hasta el comienzo de la Vía Verde, debido a la estrechez del acceso al aparcamiento, bicicletas, peatones y vehículos compartirán plataforma, con nueva señalización y una velocidad máxima prevista de 20 km/h.