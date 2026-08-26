Xàtiva se prepara para la celebración de las Fiestas de Calles y Barrios 2026

Las calles y barrios de Xàtiva se preparan un año más para acoger sus tradicionales fiestas, que este año se celebrarán a lo largo de los meses de septiembre y octubre (se iniciarán el 27 de agosto las de Sant Gaietà y finalizarán el 19 de octubre las de la calle Sant Joaquim) y contarán con una amplia programación de actividades.

Las Fiestas de Calles y Barrios 2026 contarán con la participación de trece espacios festivos y ofrecerán durante varias semanas una programación variada, con propuestas culturales, musicales y tradicionales para todos los públicos.

Las primeras celebraciones tendrán lugar en la calle Sant Gaietà, del 27 al 31 de agosto, con la noche de torrà y la actuación de la orquesta La Trampa el 28 de agosto. Posteriormente, del 3 al 7 de septiembre, será el turno de la calle Vernissa, que celebrará el 6 de septiembre la misa y la procesión del Santísimo Cristo de la Providencia.

La calle Blanc celebrará sus fiestas del 9 al 14 de septiembre, con la procesión del 13 de septiembre y una mini-mascletà nocturna a continuación. Del 11 al 14 de septiembre también tendrán lugar las fiestas del barrio Hort de Mora, con una fiesta de la espuma en la plaza el día 12, mientras que la calle Caputxins ha programado un desfile moro el mismo 12 de septiembre.

También del 11 al 13 de septiembre, las Viviendas Casesnoves celebrarán sus fiestas con una dansà a la Virgen del Buen Viaje el día 13. Posteriormente, del 17 al 21 de septiembre, la calle Ardiaca Baixa acogerá el Festival de Playback, una de las actividades destacadas de su programación.

El calendario continuará con las fiestas de la calle Sant Cristòfol y de la calle Sant Pasqual, que se celebrarán del 25 al 28 de septiembre y que tendrán como actos destacados sus respectivos pregones del 25 de septiembre.

Durante el mes de octubre llegarán las celebraciones de la calle Sant Josep, del 2 al 6 de octubre, con una dansà popular el día 3; de la calle Puig, del 8 al 14 de octubre, con la actuación del grupo The Hook el 10 de octubre; y de Ardiaca Alta-Menor Cuesta, del 9 al 13 de octubre, que ofrecerá una disco móvil en la calle el 11 de octubre.

Finalmente, las Fiestas de Calles y Barrios 2026 concluirán con las celebraciones de la calle Sant Joaquim, del 16 al 19 de octubre, que tendrán como acto destacado el pregón del 16 de octubre.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva se invita a la ciudadanía a participar en estas celebraciones, que constituyen una muestra de la tradición festiva de las diferentes calles y barrios de la ciudad y contribuyen a dinamizar la vida social y cultural de Xàtiva durante los meses de agosto, septiembre y octubre.

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La programación completa de las Fiestas de Calles y Barrios 2026 se puede consultar en el libreto editado con motivo de las celebraciones.