Bellús moviliza a un centenar de personas para buscar a un hombre desaparecido

Bellús se ha movilizado este jueves para tratar de localizar a Vicente Cuquerella, un vecino de edad avanzada del que no se tienen noticias desde esta mañana después de que saliera a caminar.

El Ayuntamiento ha difundido un cartel solicitando la colaboración ciudadana y la Guardia Civil ha convocado para las 16.30 horas una batida que partirá desde la puerta del consistorio, según ha explicado a Levante-EMV la alcaldesa de Bellús, Ana Huguet.

La búsqueda se concentra especialmente en la zona del río y los alrededores de la piscina municipal, donde el desaparecido habría sido visto por última vez durante la mañana. Alrededor de un centenar de personas se han desplegado ya para colaborar en las labores de localización.

Según la información difundida por el Ayuntamiento de Bellús, Vicente Cuquerella salió a caminar por la mañana y no regresó a casa. El aviso municipal señala que en el momento de su desaparición vestía camiseta de manga corta azul y pantalón vaquero corto.

Cualquier pista puede ayudar

La desaparición ha provocado una rápida respuesta en un municipio de pequeñas dimensiones como Bellús, donde numerosos vecinos se han sumado a la búsqueda mientras se organiza el dispositivo coordinado por la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

El consistorio ha pedido que cualquier persona que pueda haber visto al hombre o disponga de algún dato que ayude a localizarlo se ponga en contacto con el Ayuntamiento a través del 663 333 447.