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Beniatjar tira de la primera línea política para abrir sus fiestas

Vicent Mompó ha ejercido de pregonero este año, tomando el testigo de Jorge Rodríguez y Natàlia Enguix

El presidente de la diputación reivindica el orgullo de ser de pueblo y el valor de las tradiciones en la localidad

Vicent Mompó, en la lectura del pregón.

Vicent Mompó, en la lectura del pregón. / Diputación de Valencia

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Redacción Levante-EMV

Xàtiva

Beniatjar ha convertido el pregón de sus fiestas en una pequeña pasarela de dirigentes políticos de primer nivel provincial. Este año ha sido el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, quien ha dado inicio a las fiestas patronales del municipio. Pero no llega a un escenario precisamente huérfano de nombres conocidos: en 2025 el pregonero fue Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y secretario general de Ens Uneix, mientras que en 2023 ocupó el atril la actual vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, también de Ens Uneix.

La coincidencia tiene además un componente político añadido: el alcalde de Beniatjar, Jaime Ferrer, también pertenece a Ens Uneix. De modo que, en apenas unos años, el municipio ha alternado entre las principales figuras de la formación comarcal y el presidente de la institución provincial.

Mompó estuvo acompañado por Ferrer, miembros de la corporación municipal y representantes de otros ayuntamientos de la Vall d'Albaida. En su intervención reivindicó el orgullo de pertenencia a los pueblos valencianos y la importancia de conservar las tradiciones como una forma de mantener viva la identidad local. «Defender los pueblos pequeños es defender una manera de vivir, nuestra identidad y nuestra tierra», señaló el presidente provincial, que insistió en que preservar las costumbres no significa «quedarse anclados en el pasado», sino tener claro desde dónde se quiere avanzar.

Firma en el libro de honor

Durante el pregón repasó algunos de los elementos más reconocibles de las fiestas de Beniatjar, como la Entrà de Moros i Cristians, la pólvora, las procesiones y la música, además de las celebraciones en honor a Sant Roc, la Mare de Déu, la Divina Aurora y el Santíssim Crist del Consol.

Mompó aprovechó también para subrayar el compromiso de la Diputación con los municipios pequeños y defender que «no haya valencianos de primera y valencianos de segunda». Y firmó en el libro de honor del ayuntamiento.

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La nómina reciente de pregoneros deja así una curiosa fotografía política: Enguix en 2023, Rodríguez en 2025 y Mompó en 2026. En Beniatjar, las fiestas empiezan con pólvora, música y, últimamente, bastante peso institucional sobre el atril.

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