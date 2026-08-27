Vaivén
Beniatjar tira de la primera línea política para abrir sus fiestas
Vicent Mompó ha ejercido de pregonero este año, tomando el testigo de Jorge Rodríguez y Natàlia Enguix
El presidente de la diputación reivindica el orgullo de ser de pueblo y el valor de las tradiciones en la localidad
Beniatjar ha convertido el pregón de sus fiestas en una pequeña pasarela de dirigentes políticos de primer nivel provincial. Este año ha sido el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, quien ha dado inicio a las fiestas patronales del municipio. Pero no llega a un escenario precisamente huérfano de nombres conocidos: en 2025 el pregonero fue Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y secretario general de Ens Uneix, mientras que en 2023 ocupó el atril la actual vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, también de Ens Uneix.
La coincidencia tiene además un componente político añadido: el alcalde de Beniatjar, Jaime Ferrer, también pertenece a Ens Uneix. De modo que, en apenas unos años, el municipio ha alternado entre las principales figuras de la formación comarcal y el presidente de la institución provincial.
Mompó estuvo acompañado por Ferrer, miembros de la corporación municipal y representantes de otros ayuntamientos de la Vall d'Albaida. En su intervención reivindicó el orgullo de pertenencia a los pueblos valencianos y la importancia de conservar las tradiciones como una forma de mantener viva la identidad local. «Defender los pueblos pequeños es defender una manera de vivir, nuestra identidad y nuestra tierra», señaló el presidente provincial, que insistió en que preservar las costumbres no significa «quedarse anclados en el pasado», sino tener claro desde dónde se quiere avanzar.
Firma en el libro de honor
Durante el pregón repasó algunos de los elementos más reconocibles de las fiestas de Beniatjar, como la Entrà de Moros i Cristians, la pólvora, las procesiones y la música, además de las celebraciones en honor a Sant Roc, la Mare de Déu, la Divina Aurora y el Santíssim Crist del Consol.
Mompó aprovechó también para subrayar el compromiso de la Diputación con los municipios pequeños y defender que «no haya valencianos de primera y valencianos de segunda». Y firmó en el libro de honor del ayuntamiento.
La nómina reciente de pregoneros deja así una curiosa fotografía política: Enguix en 2023, Rodríguez en 2025 y Mompó en 2026. En Beniatjar, las fiestas empiezan con pólvora, música y, últimamente, bastante peso institucional sobre el atril.
Suscríbete para seguir leyendo
- La investigación de la muerte del matrimonio irlandés en Cullera apunta a un accidente
- El mar sigue raro raro en Xàbia: cierran al baño un tramo de la playa del Arenal por las fuertes corrientes de resaca
- La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Cullera
- Los hijos del matrimonio de Cullera estaban en la planta superior cuando sus padres fallecieron
- Aemet anuncia la vuelta del poniente y activa el aviso amarillo por altas temperaturas en Valencia
- Los dos niños que vieron a sus padres muertos en Cullera estaban en shock
- La diminuta criatura descubierta en una sima de la Serra Calderona que sorprende a los científicos
- La Fiscalía estudia abrir diligencias contra la patrulla fascista de la Malva-Rosa