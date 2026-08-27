Bocairent adquiere nuevas parcelas del Tint

La zona conocida como el Tint es uno de los puntos más destacados del casco urbano de Bocairent. Se trata de un antiguo complejo industrial rodeado de espacios verdes que cayeron en desuso en las últimas décadas. Desde aquel momento, ha estado en el punto de mira municipal por las potencialidades que ofrece y por su localización en el centro de la localidad, en las proximidades del Barrio Medieval.

El interés del Ayuntamiento se pudo concretar en 2024 con una primera adquisición de parcelas. Además, desde hace unos meses, estas están siendo objeto de una puesta en valor para habilitar un primer espacio de aparcamiento que dará cabida a 40 vehículos y que permitirá mejorar el estacionamiento alrededor del mercado municipal y del núcleo histórico de Bocairent.

El pasado 30 de julio se formalizó una segunda compra de terrenos del Tint. En este caso, el Ayuntamiento pasaba a ser propietario de zonas como la antigua piscina o la cueva que acogió en su día un bar y un espacio de ocio. Se trataba de dos servicios complementarios a la actividad industrial que todavía continúan vivos en la memoria de varias generaciones de bocairentinas y bocairentinos, porque marcaron una época en el ocio local y de los municipios vecinos.

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Un proyecto estratégico ejecutado por fases

Según explica el alcalde, “el proyecto del Tint tiene un valor estratégico y, por eso, estamos trabajando intensamente desde la pasada legislatura para llevarlo a cabo”. “Queremos que dé respuesta a necesidades como el aumento de plazas de aparcamiento, el reforzamiento del mercado municipal, la ampliación de zonas verdes, nuevos servicios o la mejora del Barrio Medieval”, explica Xavi Molina. Con todo, el primer edil lo deja muy claro: “A pesar del valor estratégico, estamos haciendo realidad el proyecto desde la prudencia financiera y la viabilidad por fases, porque no queremos recurrir al endeudamiento municipal por importante que sea la cuestión”.