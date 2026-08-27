Detenido en Xàtiva por malos tratos físicos y psicológicos a su pareja

Es una lacra social que no cesa, pese al esfuerzo de las administraciones y los cuerpos de seguridad. Y pese a los discuros compartidos por algunos partidos políticos que niegan la evidencia o pese a la presencia de tertulianos de bar que hablan de "denuncias falsas", cuando estas no alcanzan ni el 0,02 % del total si se analizan las estadísticas oficiales. La violencia de género sigue estando más que presente en la sociedad actual. Los casos se suceden.

Así, el pasado 24 de agosto una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) detuvo en Xàtiva a un hombre de 51 años de edad y nacionalidad búlgara por un presunto delito de malos tratos en el núcleo familiar. Las fuentes consultadas por Levante-EMV han confirmado que la detención tuvo lugar pasadas las 11:20 horas de la noche: "Se le detuvo por malos tratos físicos y psicológicos hacia su mujer. La víctima presentó una denuncia en la comisaría y se activó el protocolo establecido". Así, se movilizó una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional, que detuvo al varón. Este diario omite cualquier dato relacionado con la víctima para preservar su identidad.

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Más de 17.000 víctimas con seguimiento activo

Los datos oficiales referentes a la violencia de género en la Comunitat Valenciana no dejan lugar a dudas: queda mucho trabajo por hacer. Así, los últimos registros aportados por el Ministerio del Interior confirman que hay un total de 17.111 víctimas con seguimiento policial activo en las tres provincias. A su vez, la Comunitat Valenciana presenta una media de 23 víctimas denunciantes por cada 10.000 mujeres, situando la tasa autonómica por encima de la media nacional (18,1) y siendo de las más altas de España. Las estadísticas ilustran la importancia de seguir luchando contra esta lacra social.