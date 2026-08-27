La Font de la Figuera renovará la Ruta del Capurutxo para impulsar el turismo de montaña

La Font de la Figuera prepara la renovación de una de sus principales rutas de montaña. El Ayuntamiento mejorará la señalización de la Ruta del Capurutxo, uno de los recorridos senderistas más conocidos del municipio, con el objetivo de reforzar la seguridad de los excursionistas y convertir este enclave natural en uno de los principales reclamos del turismo activo de la localidad.

La actuación cuenta con un presupuesto de 15.820,75 euros, IVA incluido, y podrá ser financiada al 100 % por la Diputació de València dentro del Plan Abierto de Inversiones 2024-2027. El proyecto ya dispone de informe técnico favorable y la previsión municipal es ejecutar los trabajos durante el próximo otoño para que estén terminados antes de finalizar 2026.

La intervención permitirá corregir las actuales deficiencias de señalización del itinerario. Está prevista la instalación de un panel informativo de inicio y final de ruta, nuevos postes direccionales, paletas de dirección, balizas de seguimiento y señalización horizontal.

El recorrido parte del entorno urbano y conduce hasta algunos de los espacios naturales y patrimoniales más destacados del término municipal, como el Área Recreativa Pijirri, la Ermita de Santa Bàrbara, la Creu del Capurutxo, la Cova Santa, la Cova del Triangle y la Cova de la Balconà.

Uno de sus principales atractivos es la Creu del Capurutxo, situada a 901 metros de altitud y convertida en uno de los elementos paisajísticos más reconocibles de La Font de la Figuera, desde donde se obtienen amplias vistas sobre la comarca de La Costera.

Una apuesta por atraer visitantes a través del turismo activo

El concejal de Turismo, Mariano Ferriz, enmarca el proyecto dentro del Plan Estratégico Municipal de Turismo y de la estrategia emprendida por el Ayuntamiento para aprovechar el potencial natural del municipio.

«Esta es una de las diversas actuaciones que estamos llevando a cabo durante la legislatura desde la Concejalía de Turismo para poner en marcha el motor turístico de La Font de la Figuera», explica Ferriz.

El responsable municipal reconoce que la Ruta del Capurutxo «actualmente carece de una señalización adecuada y correctamente estructurada» y defiende que su renovación debe servir para ampliar la oferta turística del municipio.

«Queremos ampliar nuestra oferta turística y apostar especialmente por el turismo activo. La Font de la Figuera tiene un entorno natural extraordinario y debemos aprovecharlo de manera responsable para atraer visitantes, generar actividad y dar a conocer nuestro municipio», sostiene.

La actuación sobre el Capurutxo se plantea además como una pieza de una estrategia más ambiciosa. Como avanzó Levante-EMV, el Ayuntamiento prevé la próxima ejecución de una vía ferrata, también promovida por la Concejalía de Turismo, con la intención de ampliar las alternativas relacionadas con la montaña y las actividades al aire libre.

«Con esta actuación y con la inminente ejecución de la vía ferrata pretendemos dar un fuerte impulso al turismo de La Font de la Figuera y diversificar nuestra oferta para que nuestro municipio sea un destino atractivo para las personas que buscan naturaleza, montaña y experiencias al aire libre», señala Ferriz.

Una futura red de rutas senderistas

Turismo pretende que la actuación en el Capurutxo sea el primer paso para mejorar progresivamente otros itinerarios del término municipal. La Font de la Figuera dispone de diferentes recorridos y espacios naturales que el Ayuntamiento considera susceptibles de ser recuperados, señalizados y promocionados.

Ferriz apunta, en este sentido, a la creación en el futuro de una red municipal de rutas vinculadas al turismo activo. «Tenemos varias rutas y muchos recursos naturales que debemos poner en valor», afirma.

La intención es que la montaña funcione también como puerta de entrada al resto del municipio. El Ayuntamiento aspira a que los senderistas que recorran el Capurutxo prolonguen su estancia y conozcan el patrimonio, la gastronomía, el comercio y los establecimientos locales.

«Queremos que quien venga a hacer la Ruta del Capurutxo no solamente venga a caminar por la montaña, sino que descubra todo lo que La Font de la Figuera puede ofrecer», explica el concejal.

La nueva señalización, antes de acabar 2026

El proyecto dispone ya del informe favorable de revisión de la documentación técnica, que acredita que la actuación cumple las condiciones exigidas por el Plan Abierto de Inversiones 2024-2027.

Una vez finalice la tramitación administrativa y quede formalizada la financiación de la Diputació, el Ayuntamiento prevé iniciar la renovación durante el otoño.

«Nuestro objetivo es que antes de acabar el año los vecinos y visitantes puedan disfrutar de una Ruta del Capurutxo completamente renovada y mucho mejor señalizada», concluye Ferriz.