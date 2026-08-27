Las grietas reaparecen en la rampa de Urgencias del hospital de Xàtiva 5 años después de su reparación

El Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent ha licitado un contrato valorado en 200.000 euros para intervenir de nuevo en uno de los principales accesos del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva después de que las lesiones existentes en la estructura de la rampa de Urgencias hayan vuelto a aparecer pese a una reparación acometida hace cinco años. El proyecto técnico, elaborado en abril, advierte incluso de que algunas de las patologías reparadas en 2021 se han reproducido y han empeorado.

La actuación afecta a la rampa por la que se accede al Servicio de Urgencias, situada en la fachada norte del complejo hospitalario, y a la rampa inferior que conduce hasta el sótano -2. El pliego técnico identifica lesiones estructurales en pilares, en la cara inferior de la losa y en los voladizos de las vigas, mientras que en el acceso al sótano también se han localizado daños en los muros de contención.

El documento ofrece una radiografía especialmente gráfica del deterioro. Las inspecciones realizadas han localizado fisuras y grietas, pérdida del recubrimiento del hormigón, desconchamientos y armaduras de acero afectadas por la oxidación. Las fotografías incorporadas al proyecto muestran varias zonas en las que el hormigón ha desaparecido parcialmente hasta dejar visible la armadura.

Desconchamiento en la parte inferior de la rampa. / Levante-EMV

La situación tiene un antecedente directo. A principios de 2021 ya se realizó un estudio de esta estructura y posteriormente se actuó en la parte inferior de la rampa y en varios pilares. Algunos soportes llegaron entonces a reforzarse mediante apoyos metálicos. Sin embargo, la memoriade la obra que ha salido ahora a concurso constata que el problema no quedó definitivamente resuelto. «Se han vuelto a reproducir e incluso se han visto empeoradas algunas de las lesiones anteriormente reparadas», recoge el proyecto.

Los técnicos señalan varias causas que continúan actuando sobre la estructura. Entre los factores externos figuran la humedad acumulada bajo la rampa debido a su orientación norte y la falta de soleamiento, la vegetación existente en el entorno y el contacto de determinados pilares directamente con el terreno, sin una superficie que impida que la humedad alcance su arranque.

A ello se añaden dos condicionantes de la propia construcción. El proyecto habla de una falta de recubrimiento de las armaduras y ausencia de separadores en una obra ejecutada hace aproximadamente 45 años, además de un «problema de diseño original» de la rampa que permite que el agua discurra lateralmente por su canto y alcance pilares, vigas y la cara inferior de la losa.

Pilares con grietas y acero oxidado

El análisis llega al detalle de cada sector. En el comienzo de la rampa se han observado desconchamientos y pérdida del hormigón que protege las armaduras, algunas ya oxidadas. Uno de los pilares que había sido reforzado en la intervención de 2021 presenta ahora fisuras y grietas en dos de sus caras, junto a pérdida del recubrimiento y oxidación.

Desperfectos en la rampa. / Levante-EMV

También se localizan grietas y fisuras en diferentes tramos de la cara inferior de la rampa, aunque no todos los elementos están afectados. El documento identifica diversos pilares que permanecen en buen estado y en los que no se observan patologías. La inspección también alcanzó el muro del acceso al sótano -2, donde las imágenes incluidas en el pliego de la licitación recogen fisuras, grietas, pérdida de hormigón y armaduras oxidadas.

El diagnóstico técnico señala como principal causa de las patologías la corrosión de las armaduras de acero por la insuficiencia del hormigón que debería protegerlas. Cuando el agua y el aire alcanzan el acero a través de grietas y fisuras, comienza el proceso de oxidación. El aumento de volumen que provoca esa corrosión acaba favoreciendo la rotura y desprendimiento del hormigón que lo recubre.

El proyecto advierte además de que la corrosión puede reducir la sección útil de las barras de acero y disminuir su adherencia al hormigón. Por esta razón, la memoria considera que, «por temas de seguridad», deben priorizarse las reparaciones propuestas para evitar daños estructurales mayores, garantizar la seguridad y funcionalidad y prolongar la vida útil del edificio.

Eso no significa, sin embargo, que el proyecto plantee una intervención sobre la estructura general del hospital. La propia documentación precisa expresamente que no se actuará sobre la estructura general del edificio y define las obras previstas como reparaciones superficiales sobre los muros, pilares y la parte inferior de las rampas.

Tres meses de obras

El plazo estimado para ejecutar las obras es de tres meses. Los trabajos comenzarán con nuevas catas para comprobar el verdadero alcance de los daños una vez retiradas las partes deterioradas. De hecho, el proyecto establece que durante la intervención deberá comprobarse minuciosamente que otros elementos de la estructura no presentan patologías todavía no detectadas.

Posteriormente se eliminará el hormigón deteriorado hasta descubrir las armaduras, se retirará el óxido, se tratará el acero y se reconstruirá el recubrimiento mediante nuevos morteros de reparación. Una de las actuaciones fundamentales será evitar que vuelva a producirse la humedad que está contribuyendo al deterioro. Para ello se construirán soleras de hormigón alrededor de varios pilares, sobre una lámina aislante, con el objetivo de separarlos del terreno natural.

La actuación se completará con inhibidores contra la corrosión, tratamientos contra la carbonatación, reparación de las superficies dañadas y trabajos sobre las barandillas.