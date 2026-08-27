Ontinyent iluminará de fucsia el Pont de Santa Maria por el Día Mundial del Síndrome de Turner

El Pont de Santa Maria de Ontinyent se iluminará este viernes, 28 de agosto, de color fucsia con motivo del Día Mundial del Síndrome de Turner, una iniciativa con la que el Ayuntamiento pretende contribuir a dar visibilidad a esta enfermedad genética rara y mostrar su apoyo a las mujeres afectadas y a sus familias.

El consistorio utilizará para ello la iluminación ornamental del puente y se sumará así a la campaña promovida por la Federación Española del Síndrome de Turner (FESTURNER), que prevé movilizar a centenares de ayuntamientos de toda España para teñir de fucsia monumentos y edificios emblemáticos.

La concejala de Política para las Personas, Paula Soler, ha explicado que la iniciativa pretende mostrar el respaldo municipal «a las niñas, mujeres y familias que conviven con el síndrome de Turner» y, al mismo tiempo, ayudar a difundir información sobre una enfermedad poco frecuente que, a su juicio, necesita una mayor visibilidad social.

Soler ha incidido además en la importancia de la sensibilización para favorecer el diagnóstico precoz y el acceso de las pacientes a un seguimiento multidisciplinar que permita mejorar su calidad de vida.

Una alteración genética que afecta a una de cada 2.500 niñas

El síndrome de Turner es una alteración genética causada por la ausencia total o parcial de uno de los cromosomas X y afecta exclusivamente a mujeres. Su incidencia se sitúa aproximadamente en un caso por cada 2.500 niñas nacidas.

Las manifestaciones pueden variar notablemente entre pacientes e incluir baja estatura, alteraciones cardiovasculares, auditivas, metabólicas o endocrinas, además de determinadas dificultades de aprendizaje en algunos casos.

Por este motivo, los especialistas subrayan la importancia de una detección temprana y de mantener una atención médica especializada durante las distintas etapas de la vida.

El fucsia se ha consolidado como el color asociado internacionalmente a la concienciación sobre el síndrome de Turner. Durante la noche del 28 de agosto, numerosos edificios y monumentos de diferentes ciudades españolas se iluminarán con este tono.

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La campaña de este año se desarrolla bajo el lema «Vencedoras y valientes» y busca reforzar la investigación, la atención especializada y la inclusión social de las mujeres con síndrome de Turner.