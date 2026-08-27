La parcela más cara a la venta en Ontinyent: cuesta 8 millones y conserva una chimenea industrial de 29 metros de altura

Una parcela del barrio de Sant Rafael de Ontinyent destaca sobre el resto de la oferta inmobiliaria de la ciudad tanto por su precio como por lo que todavía conserva en su interior. El solar, situado en el número 11 de la avenida de Almansa, se anuncia desde hace tiempo por ocho millones de euros, una cifra que lo convierte en el terreno con el precio de venta más elevado entre los que actualmente aparecen ofertados en los principales portales inmobiliarios.

El terreno suma 16.545 metros cuadrados de superficie en suelo urbano, con un precio equivalente a unos 484 euros por metro cuadrado. Pero el interés del solar no está únicamente en una valoración inmobiliaria muy por encima de la mayoría de terrenos disponibles en el municipio. Sobre la parcela se alza una chimenea de ladrillo de unos 29 metros de altura que constituye uno de los testimonios que todavía permanecen en pie del pasado industrial de Ontinyent.

Se trata de la chimenea de la antigua fábrica de ladrillos de Sant Rafael o Cerámica San Rafael, una construcción de 1955 que el propio Ayuntamiento incorpora a su Ruta de las Chimeneas, el recorrido creado para poner en valor las estructuras que sobreviven de las antiguas fábricas de la localidad.

De fábrica de ladrillos a gran solar urbano

Donde hoy se oferta una parcela valorada en ocho millones de euros funcionó desde mediados del siglo pasado una fábrica de cerámica propiedad de Francesc Mollà. Las instalaciones se levantaron en 1955, junto a la también desaparecida actividad cerámica de la Concepció, y estuvieron dedicadas a la fabricación de productos para la construcción. La factoría permaneció en funcionamiento aproximadamente entre los años cincuenta y los ochenta del siglo XX.

De aquel complejo fabril permanece como elemento más visible su gran chimenea. Fue construida también en 1955 por el maestro de obras Arturo Reig, autor de otras chimeneas industriales de Ontinyent. La estructura está realizada en ladrillo visto y cuenta con una base cuadrada de 2,76 metros de lado y unos cuatro metros de altura.

A mitad del fuste se incorporó mediante piezas de hierro la fecha de construcción, 1955, y las iniciales FM, correspondientes al propietario de la fábrica, Francesc Mollà. Estas últimas han desaparecido, según recoge la información patrimonial municipal.

La permanencia de la estructura adquiere especial importancia por la progresiva desaparición de los antiguos complejos fabriles de Ontinyent.La ciudad llegó a contabilizar más de una veintena de chimeneas industriales, levantadas principalmente entre finales del siglo XIX y el segundo tercio del XX. El crecimiento urbano y la modernización o cierre de las industrias provocaron que muchas desaparecieran junto a las fábricas a las que pertenecían.

Actualmente se conservan doce, según el inventario manejado por Turisme de Ontinyent: tres procedentes de fábricas de cerámica, una de una alcoholera, dos vinculadas a la industria papelera y seis al sector textil. El ayuntamiento las considera elementos representativos de la industrialización, la cultura y la historia de la ciudad. La Ruta de las Chimeneas recuerda también otras estructuras emblemáticas, como las de la antigua fábrica de ladrillos de la Concepció, el Rajolar del Xango, la alcoholera Cambra i Mollà o la histórica fábrica textil Tortosa i Delgado.

Hace poco, Compromís y la asociación vecinal de Sant Rafael alertaron del peligro de abandono que supone la fábrica, con parte de las naves muy deterioradas y una imagen de degradación. La instalación, además, se encuentra próxima al parque Pere IV.

La siguiente oferta de terrenos por rango de precios en Ontinyent alcanza los 6 millones de euros por un solar de 5.186 metros cuadrados en la zona de Concepció-Major. El anuncio plantea una edificabilidad superior a 8.000 metros cuadrados y alrededor de un centenar de viviendas.

El anuncio de la avenida de Almansa señala como posibles destinos futuros un proyecto residencial o comercial, aunque cualquier actuación concreta dependerá finalmente de las condiciones urbanísticas aplicables al ámbito.