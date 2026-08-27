El PP pide que Xàtiva "se sume" a la concentración convocada por la FEMP en apoyo a Ceuta

El Partido Popular de Xàtiva ha registrado una solicitud en el Ayuntamiento para pedir al gobierno municipal de Roger Cerdà que "la ciudad se adhiera a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo y solidaridad con Ceuta y sus ciudadanos, prevista para el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 20:00 horas, a las puertas de los ayuntamientos de toda España".

"La iniciativa de la FEMP coincide con la celebración del Día de Ceuta y pretende trasladar desde el municipalismo español un mensaje de unidad, cercanía y respaldo a la Ciudad Autónoma ante la situación que atraviesa tras los acontecimientos registrados durante las últimas semanas", exponen los populares.

A su vez, desde el PP de Xàtiva consideran que “nuestra ciudad no puede permanecer al margen de una convocatoria institucional que pretende mostrar la solidaridad de los municipios españoles con los ciudadanos de Ceuta”.

Por este motivo, los populares han solicitado formalmente que "el Ayuntamiento convoque la concentración y que invite a participar a todos los grupos políticos de la Corporación, asociaciones, colectivos y vecinos de Xàtiva, dando además difusión a la convocatoria a través de los canales oficiales municipales".

Desde el Grupo Popular subrayan que “no estamos hablando de una convocatoria del Partido Popular, sino de la Federación Española de Municipios y Provincias, que representa al conjunto del municipalismo español, por lo que esperamos que Roger Cerdà actúe como alcalde de todos y haga que Xàtiva también esté presente”.

"La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) también ha respaldado la iniciativa y la ha trasladado a los alcaldes y alcaldesas de la Comunitat Valenciana. Asimismo, ciudades como València, Ontinyent, Torrent ya han confirmado que celebrarán estas concentraciones el próximo 2 de septiembre", prosiguen.

El PP considera que Xàtiva "debe sumarse igualmente porque cuando una ciudad española atraviesa momentos difíciles, la respuesta debe ser la unidad y la solidaridad, independientemente de quién gobierne cada ayuntamiento”.

Los populares esperan que "el gobierno municipal atienda la solicitud registrada y anuncie en los próximos días la convocatoria oficial de la concentración".

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“Xàtiva debe estar con Ceuta y con los ceutíes. Esperamos que el alcalde no convierta una iniciativa institucional y solidaria en una cuestión partidista y que el próximo 2 de septiembre nuestra ciudad se sume, como tantas otras, al mensaje de apoyo impulsado desde el municipalismo español”.