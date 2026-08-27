Un triatleta de Ontinyent se proclama campeón de España en Mérida

El triatleta ontinyentí Jaume Gironés se ha proclamado campeón de España de Triatlón en categoría juvenil durante el campeonato nacional celebrado este fin de semana en Mérida (Extremadura), una cita en la que el Club Triatló Ontinyent firmó una destacada actuación.

Hasta la ciudad extremeña se desplazaron siete deportistas del club ontinyentí, acompañados por su director deportivo, Joan Blasco, para participar en las diferentes pruebas del Campeonato de España.

La actuación más destacada llegó en la categoría juvenil. Jaume Gironés consiguió la victoria con un tiempo de 55 minutos y 50 segundos, un resultado que le permitió subir a lo más alto del podio y conquistar el título nacional.

También brilló Celia de Llago, que logró la medalla de plata tras completar la prueba en 1 hora, 4 minutos y 22 segundos, convirtiéndose en subcampeona de España de su categoría.

Destacada participación

La representación juvenil del Triatló Ontinyent se completó con Ainhoa Montesinos, Laia Minguet, Blai Boscà, Hugo Penadés y Marc Moreno, que contribuyeron a una participación que quedará entre las más destacadas de la historia reciente del club.

Los resultados obtenidos por las deportistas ontinyentinas permitieron además al Triatló Ontinyent alcanzar la segunda posición por equipos en categoría juvenil femenina, sumando otro podio al balance del fin de semana.

Por su parte, Neus Baldó participó en la prueba de categoría Élite Femenina, completando la presencia del club de Ontinyent en el Campeonato de España disputado en Mérida.