Acdema propone plantar hasta 30 árboles al año en Canals para ganar sombra frente al calor

La Associació Canalina en Defensa del Medi Ambient (ACDEMA) ha presentado al Ayuntamiento de Canals una propuesta para poner en marcha un Programa Municipal de Arbolado Urbano y Sombra con el objetivo de aumentar la cobertura vegetal del casco urbano y mejorar la adaptación del municipio al incremento de las temperaturas y a los episodios de calor extremo.

La iniciativa parte de la idea de que el arbolado urbano no debe entenderse únicamente como un elemento ornamental, sino como una herramienta para generar sombra, reducir la temperatura ambiental, mejorar el confort de los peatones, favorecer la biodiversidad y hacer más habitables calles y plazas.

Acdema plantea que el programa arranque con una primera fase piloto de entre 20 y 30 nuevos árboles distribuidos en distintos puntos del municipio. Esta actuación permitiría comprobar qué ubicaciones son más adecuadas, evaluar las especies elegidas, analizar las necesidades de riego y mantenimiento y detectar posibles dificultades técnicas antes de ampliar el proyecto.

A partir de ahí, la asociación propone mantener un ritmo inicial de 20 a 30 árboles nuevos cada año, siempre condicionado a la viabilidad técnica y presupuestaria del Ayuntamiento.

Un mapa de los puntos con menos sombra

Uno de los principales elementos de la propuesta es la elaboración de un mapa municipal de prioridades de arbolado y sombra. ACDEMA plantea identificar los espacios con poca o ninguna presencia de árboles, elevada exposición solar, grandes superficies pavimentadas o una alta afluencia de personas.

Entre las zonas que considera prioritarias figuran entornos escolares, plazas, áreas infantiles, itinerarios peatonales y calles con fuerte insolación. La asociación cita como ejemplos la avenida Corts Valencianes, la avenida Blasco Ibáñez, el polígono Les Moles, varias calles de Aiacor y caminos periurbanos muy transitados como el de Les Setenes y el de Aiacor.

La propuesta busca además dar continuidad a los objetivos ya incluidos en el Plan Urbano de Actuación Municipal (PUAM) 2021-2027, que reconoce el cambio climático como uno de los retos del municipio y plantea reforzar su capacidad de adaptación.

Árboles adaptados al clima mediterráneo

ACDEMA defiende que las nuevas plantaciones deben hacerse con especies adaptadas al clima mediterráneo, resistentes al calor y a la sequía y con necesidades hídricas moderadas.

La asociación insiste también en que plantar árboles no es suficiente si no se garantiza después su supervivencia. Por ello, reclama que el programa incluya riego, mantenimiento, seguimiento durante los primeros años y reposición de los ejemplares que no consigan consolidarse.

Otro de los planteamientos es abrir una vía de colaboración entre el Ayuntamiento y la propia entidad ecologista. ACDEMA se ofrece a participar en la identificación de espacios, campañas de plantación, actividades de sensibilización y seguimiento ciudadano.

Incluso propone estudiar fórmulas de participación como «Adopta un árbol», con las que asociaciones, centros educativos, comercios o familias puedan implicarse simbólicamente en el cuidado y seguimiento de los nuevos ejemplares.

Desde ACDEMA resumen el objetivo de la propuesta en avanzar hacia un Canals «más verde, más fresco y más habitable». La entidad considera que los episodios de calor registrados en los últimos años obligan a repensar cómo deben ser los espacios urbanos del municipio y defiende que «plantar árboles es invertir en calidad de vida».