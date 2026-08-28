De antiguo velatorio a pisos o una residencia de estudiantes en Ontinyent

El mercado inmobiliario vive una época de máximos. El alza de precios y la sobredemanda han causado que en los últimos tiempos estén saliendo a la venta propiedades que han estado años sin actividad o que pueden ser aprovechadas para sacar rédito económico. El objetivo de los inversores pasa por reconvertir este tipo de inmuebles y darles un uso como viviendas. Tal es el caso del antiguo velatorio de Ontinyent, ubicado en el barrio del Llombo. Las instalaciones dejaron de usarse para albergar difuntos en mayo de 2010, cuando la firma que las gestiona puso en marcha un nuevo tanatorio en otra zona de la capital de la Vall d'Albaida. Han tenido actividad como oficinas y, ahora, están en el mercado inmobiliario.

La inmobiliaria Inmoguer ha publicado recientemente en la red social Instagram un vídeo en el que se analizan los detalles de la venta del inmueble. Isabel Mora es su propietaria: "Se trata de dos propiedades independientes. La primera -con una extensión de 258 metros cuadrados- tiene un precio de 120.000 euros y acoge una planta baja con oficinas que se podría reconvertir en un loft independiente, con entrada propia. Arriba, hay espacio para hacer, por ejemplo, una residencia de estudiantes con cinco habitaciones". A su vez, también está a la venta una planta baja contigua que cuenta con una extensión de 130 metros cuadrados y por la que los titulares del inmueble piden 60.000 euros. En los vídeos y fotografías se puede observar un coche fúnebre y alguna cruz de gran tamaño, por ejemplo. Estos vestigios desaparecerían con el nuevo proyecto. De hecho, las fuentes consultadas exponen que ya se ha dado algún paso y hay algún proyecto de cambio de usos, que tendría que seguir todos los cauces burocráticos necesarios.

"Sería más fácil coordinar una venta por separado. Ya hemos concertado algunas citas para la semana que viene, sobre todo con inversores", explicó Mora, que destacó la ubicación de la propiedad al situarse cerca de la zona universitaria: "La zona del Llombo se ha convertido en zona universitaria y los precios de los pisos de alquiler han subido mucho. Conozco casos de gente que se ha ido a vivir a Agullent porque les sale más rentable coger el coche y venir. Además, en Ontinyent no hay muchas residencias de estudiantes. Es un proyecto con mucho futuro, ya que la oferta universitaria también va a ampliarse", cuando se implante la futura Facultad de Veterinaria de Ontinyent.

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El coste de alquilar una habitación

Una de las opciones más baratas que puede ofrecer el mercado inmobiliario en la actualidad es la posibilidad de alquilar una habitación sola. Sin embargo, este tipo de oferta también está creciendo, aunque se pueden encontrar unidades a 150 euros como precio mínimo en la capital de la Vall d'Albaida.