Polémica
El Ayuntamiento de Xàtiva rechaza sumarse a la convocatoria de la FEMP por Ceuta y cuestiona el "uso partidista" de la institución
El gobierno municipal se alinea con el comunicado suscrito por PSOE, IU, Compromís, Comuns, Podemos, ERC y Junts frente a la iniciativa impulsada por la presidenta de la federación municipalista
El Ayuntamiento de Ontinyent sí se ha adherido la concentración, lo que ha despertado las críticas de PSPV y Esquerra Unida
El Ayuntamiento de Xàtiva no se sumará a la convocatoria promovida desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en relación con la situación de Ceuta, después de que el PP reclamara ayer que el consistorio se adhiriera a la iniciativa. El gobierno municipal ha optado, en cambio, por respaldar el comunicado conjunto de los grupos socialista, Esquerra Unida, Compromís, Comuns, Podemos, ERC y Junts, que cuestionan la forma en que se ha impulsado la movilización.
El consistorio setabense considera que la actuación de la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, supone un «uso partidista» de la institución y critica que la convocatoria se haya planteado sin respetar, a su juicio, la normativa y los procedimientos internos de la federación. El comunicado al que se adhiere Xàtiva reclama además a García-Pelayo que rectifique las decisiones adoptadas y ajuste su actuación a la «institucionalidad» y a la «lealtad» hacia el resto de grupos políticos.
La decisión marca diferencias con lo ocurrido en Ontinyent, cuyo Ayuntamiento sí ha secundado la convocatoria y ha previsto una concentración de apoyo a Ceuta para el próximo 2 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento. Esquerra Unida considera que el gobierno local de Ens Uneix se ha sumado a una iniciativa impulsada «unilateralmente» desde la presidencia de la FEMP y ha pedido que no se utilicen los recursos municipales para secundarla.
La controversia ha abierto así dos respuestas distintas entre los principales municipios de la zona ante una misma llamada de la federación municipalista.
Críticas del PSPV y EU en Ontinyent
La decisión del Ayuntamiento de Ontinyent ha generado críticas desde la oposición. El PSPV-PSOE de Ontinyent acusa al PP y a Ens Uneix de «anteponer la estrategia partidista al consenso» ante la crisis de Ceuta. Los socialistas sostienen que las concentraciones fueron convocadas sin el acuerdo del resto de fuerzas representadas en la FEMP y defienden que una respuesta institucional ante una situación de estas características debería asentarse sobre «la unidad, la responsabilidad y el respeto institucional».
El portavoz socialista, José Antonio Martínez, reprocha a Ens Uneix que se haya «alineado con la estrategia del Partido Popular» al respaldar una actuación que, según su formación, no contó con el consenso del conjunto de fuerzas municipalistas. El PSPV insiste, no obstante, en expresar su solidaridad con Ceuta, pero considera que esa posición debería articularse mediante una respuesta conjunta y alejada de la confrontación partidista.
También Esquerra Unida de Ontinyent ha mostrado su rechazo a la concentración. Su coordinador local, José Carlos Torró, sostiene que la solidaridad con Ceuta debe ser compatible con la defensa de los derechos humanos y cuestiona que el Ayuntamiento utilice sus canales y recursos para respaldar una convocatoria que no fue consensuada en los órganos de la FEMP. EU reclama además cooperación institucional, recursos y corresponsabilidad entre territorios frente a cualquier utilización política de la crisis migratoria.
La polémica traslada así al ámbito municipal la división surgida dentro de la FEMP: Xàtiva ha optado por rechazar la convocatoria y exigir una rectificación a su presidenta, mientras Ontinyent sí la ha secundado, una decisión que ha provocado el enfrentamiento político entre el gobierno de Ens Uneix y los grupos de izquierda de la oposición.
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