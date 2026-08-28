"Sí, Bego, tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida": El dj ontinyentí Nando Costa se despide de su mujer

Begoña Rodríguez, mujer del dj ontinyentí Nando Costa, ha fallecido de forma repentina esta semana. La noticia ha causado una honda conmoción en la capital de la Vall d'Albaida. Afincado en Alicante, Costa es bastante conocido y su padre Manuel Cuesta fue concejal del Ayuntamiento de Ontinyent hasta 2023. Begoña Rodríguez, abogada de profesión, era natural de Santa Pola, donde lo ocurrido también ha caído como un jarro de agua fría.

Su marido se ha despedido de ella a través de una extensa y emotiva publicación compartida en la red social Instagram:

"Este es el último vídeo de mi carrete. Mi pequeña de las dudas infinitas. No iba a publicar nada. De hecho, creo que esta será mi despedida de aquí durante mucho tiempo, quizá para siempre, pero tenía que dedicar estas palabras al amor de mi vida. Porque sí, Bego, tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida También fuiste mi mejor amiga, mi “marida”, como te gustaba decir cuando la gente te preguntaba. Siempre decíamos que tú, Baby Abril y yo éramos una empresa, y que para que funcionara teníamos que estar los tres juntos y unidos en todo. Y así era. Éramos un equipo", escribe Costa.

"Pero la vida ha decidido arrancarte de nuestro lado demasiado pronto, y todavía no soy capaz de entenderlo ni jamás lo entenderé .. Eras mi faro entre la niebla frase que siempre contábamos a la gente que la llevábamos tatuada los dos, eras la persona que siempre encontraba la manera de iluminar cualquier momento oscuro. Y no sé qué voy a hacer sin ti. Es injusto… Terriblemente injusto. Siempre estabas para todo el mundo. Por eso todos te llamaban 'Mamá Bego'. Porque cuidabas, escuchabas, ayudabas y querías como pocas personas saben hacerlo. Recuerdo el día que me enamoré de ti como si fuera ayer. Y recuerdo también el día que me diste el mejor regalo que podía recibir jamás: nuestra Baby Abril recuerdo aquellas noches sin dormir, agotados, pero riéndonos juntos y apoyándonos para no volvernos locos. Recuerdo cada abrazo, cada viaje, cada festival. Y recuerdo cómo te quería la gente. Cómo te conocían más a ti que a mí, y eso que el artista era yo. Porque donde tú llegabas, dejabas huella. Porque tenías esa forma tan especial de hacer sentir importantes a los demás sobre todo a mí siempre apoyándome en todo", prosigue el dj.

"No sabes cuánto te voy a echar de menos. Mi vida nunca volverá a ser la misma sin ti al lado. Pero también sé que me pedirías que fuera fuerte. Que cuidara de Abril. Que siguiera adelante por ella, pero te prometo que lo intentaré te prometo que intentaré estar a la altura de la madre maravillosa que tuvo. Te prometo que haré todo lo posible para que crezca sabiendo quién eras y cuánto la querías. Te quiero mucho", apostilla Nando Costa.

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Begoña Rodríguez fallecio el domingo por la noche, mientras estaba de viaje junto a su marido. Su entierro tuvo lugar el pasado miércoles en Santa Pola. Los suyos la despidieron de forma muy emotiva. La vida, a veces, no avisa y es injusta.