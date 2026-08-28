La búsqueda del vecino de Bellús desaparecido se reanuda este viernes con una nueva batida desde Benigànim

La búsqueda de Vicente Cuquerella, el vecino de Bellús desaparecido el jueves por la mañana, se reanudará este viernes con una nueva batida para intentar localizar al hombre de avanzada edad, cuyo paradero continúa sin esclarecerse. El Ayuntamiento de Bellús ha convocado a todas las personas que puedan colaborar a las 9 horas en las puertas del cuartel de la Guardia Civil de Benigànim.

El dispositivo de búsqueda se mantendrá así activo después de una primera jornada en la que alrededor de un centenar de personas participaron en el rastreo del entorno. Guardia Civil, Policía Local, brigadas forestales, bomberos y voluntarios se movilizaron desde que se tuvo conocimiento de la desaparición.

Durante la tarde, la búsqueda se amplió también hacia Benigànim después de que un aviso de una vecina que dijo haberlo visto en este término municipal. La información llevó a los equipos a ampliar el radio de actuación y revisar nuevas zonas para tratar de determinar si el hombre pudo desplazarse hasta este municipio.

Además, los trabajos continuaron durante la noche con la participación de unidades de bomberos equipadas con drones con cámaras térmicas y sistemas de visión nocturna, además de efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y voluntarios.

Nueva batida a las 9 horas

El Ayuntamiento de Bellús ha hecho un nuevo llamamiento a la colaboración ciudadana para este viernes. El consistorio insiste en que todas las personas que participen deberán seguir en todo momento las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los responsables del dispositivo, con el objetivo de que el rastreo pueda realizarse de forma coordinada y segura.

Vicente Cuquerella es una persona mayor y fue visto por última vez el jueves por la mañana en la zona del río próxima a la piscina municipal de Bellús. En el cartel de búsqueda se indica que vestía manga corta azul y pantalones vaqueros.

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Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede contactar con el Ayuntamiento en el teléfono 663 333 447. El consistorio pide máxima difusión para tratar de localizarlo cuanto antes.