Desactivan la búsqueda del hombre desaparecido en Bellús

La búsqueda de Vicente Cuquerella, el vecino de Bellús desaparecido el jueves por la mañana en la zona del pantano, ha sido desactivada. Así lo han confirmado desde el Ayuntamiento con bando informativo: " El Ayuntamiento de Bellús informa que ha finalizado la investigación y la búsqueda sobre la desaparición de Vicente Cuquerella. Queremos agradecer de todo corazón la colaboración e implicación de todas las personas que han participado y han ayudado durante la búsqueda. Muchas gracias a todos por vuestra solidaridad y ayuda".

Las fuentes consultadas por Levante-EMV han confirmado que durante la batida de este mañana se han encontrado un cuerpo sin vida y todos los indicios apuntan a que se trata del hombre desaparecido, aunque de momento no se ha podido verificar su identidad de forma oficial. Los testimonios apuntan que el hallazgo "es muy reciente" y que aún no el juez y el forense para encargarse del levantamiento del cadáver.

Este viernes se había reanudado la búsqueda con una nueva batida para intentar localizar al hombre de avanzada edad, cuyo paradero continuaba siendo desconocido. El Ayuntamiento de Bellús había convocado a todas los posibles participantes en la búsqueda de Vicente Cuquerella a las 9 horas en las puertas del cuartel de la Guardia Civil de Benigànim.

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Guardia Civil, Policía Local, brigadas forestales, bomberos y voluntarios han estado presentes desde el principio. Durante la noche, las tareas han sido realizadas por unidades de bomberos equipadas con drones con cámaras térmicas y sistemas de visión nocturna, además de efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y voluntarios. También han intervenido en la búsqueda del hombre un agente medioambiental, medios aéreos de la Generalitat, siete brigadas forestales y 6 componentes de la ONG IAE Rescue, con equipos caninos y voluntarios.