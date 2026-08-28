Joan Bosch es el nuevo fichaje del Eset Ontinet

El Ontinyent Club de Baloncesto ha anunciado un nuevo fichaje: Joan Bosch Roig. El club ha llegado a un acuerdo para incorporar al Eset Ontinet masculino a Joan Bosch Roig (Guadassuar, 2004). El nuevo jugador, que puede ocupar las posiciones de alero y ala-pívot, se ha formado al plantel del Valencia Basket, con quién debutó en Liga EBA (ahora Tercera FEB). Su trayectoria ha continuado en equipos de la categoría como el N. B. Torrent o el CB Alginet, club con quien disputó la Fase de Ascenso en la reciente temporada. "Estoy muy ilusionado por esta nueva etapa en Ontinyent. Tengo muchas ganas de competir. Que Ontinyent tenga claro que aportaré mi energía, trabajo, intensidad y compromiso en cada entrenamiento y partido, con el objetivo que sea una temporada de la cual todos disfrutaremos", declara Bosch.

El nuevo jugador se suma a los fichajes de Javier Pinilla i Gustavo Tudela, así como las renovaciones de Iker Barbero, Ramón Mas, Adrià Vilagran y Joaquin Molina.

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ESET ONTINET FEMENINO

Otro nombre anunciado esta semana es el de María Palacios. Esta no es una cara desconocida, puesto que la jugadora ha formado parte del Ontinyent CB en categorías de formación y también del equipo sénior en la temporada 24/25. Ahora, después de un descanso, vuelve a vestir la camiseta de la Eset Ontinet. Palacios se suma a Anna Piera, Maria Fenollosa, Maria Salvador, María Lucas, Marta López, Inés Belda y Celia Prieto.