"Ontinyent contra el foc" bate récord de participación

El Ayuntamiento de Ontinyent apunta que "se sigue consolidando el programa de voluntariado ambiental Ontinyent contra el foc, que este año ha logrado dos hitos destacados: por un lado, ha registrado la cifra más elevada de participación desde su puesta en marcha, con un total de 58 personas voluntarias; de la otra, ha obtenido la máxima subvención prevista por la Generalitat Valenciana dentro de la convocatoria de ayudas para actividades de voluntariado ambiental de prevención de incendios forestales".

Así desde el Ayuntamiento exponen que "en concreto, la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha concedido en el programa ontinyentí una ayuda de 8.000 euros, el máximo importe previsto en la convocatoria. Ontinyent es el único municipio de la provincia de València que ha conseguido el 100% de la cuantía solicitada, en una línea de ayudas de la cual se han beneficiado un total de 75 municipios y entidades de toda la Comunitat Valenciana, y en que solo 13 han obtenido la subvención máxima. El programa cuenta con un presupuesto global de 13.000 euros, de los cuales los 8.000 euros proceden de la subvención autonómica, mientras que los 5.000 euros restantes son aportados directamente por el Ayuntamiento de Ontinyent, reafirmando así el compromiso municipal con la protección del patrimonio natural y la prevención de los incendios forestales".

La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, destacaba que "esta subvención supone un importante reconocimiento al trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento y de todas las personas voluntarias que, año tras año, dedican parte de su tiempo a proteger nuestras sierras. Ser el único municipio de la provincia de València que ha conseguido el 100% de la ayuda solicitada es una muestra que nuestro programa está plenamente consolidado y responde a los objetivos que persigue esta convocatoria".

La responsable municipal incidía también "en la excelente respuesta ciudadana registrada este año. Estamos muy satisfechos porque hemos llegado a una cifra récord de 58 personas voluntarias, hecho que demuestra la sensibilidad de la ciudadanía hacia la conservación de nuestro entorno natural. Además, es especialmente positivo que 11 de las personas participantes sean de nueva incorporación y, en su mayoría, jóvenes, porque esto garantiza el relevo generacional y la continuidad de un proyecto que es uno en lo referente a nuestro municipio", manifestaba.

La campaña de vigilancia preventiva se inició el pasado 12 de junio y, en principio, permanecerá activa hasta el 11 de septiembre, si bien su duración podría ampliarse en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y del nivel de riesgo de incendios forestales. "Durante estos meses, las personas voluntarias han desarrollado tareas de vigilancia preventiva de las zonas forestales del término municipal mediante recorridos con vehículo todoterreno, vigilancia estática e itinerarios a pie, manteniendo una coordinación permanente con los servicios de emergencia ante cualquier incidencia que pudiera detectarse", prosiguen las mismas fuentes municipales.

Noticias relacionadas

"La campaña se está desarrollando con normalidad y, hasta el momento, no se han registrado incidentes destacables al término municipal. Como medidas preventivas puntuales, durante los episodios de altas temperaturas la Consellería ha decretado restricciones temporales de acceso a los terrenos forestales por parte de la ciudadanía, dentro del dispositivo general de prevención activado ante las diferentes olas de calor", apostillan.