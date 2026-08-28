Xàtiva renueva el material deportivo de salto de altura y salto con pértiga del Polideportivo Les Pereres

El Ayuntamiento de Xàtiva ha adquirido nuevo material deportivo de atletismo destinado a las instalaciones del Polideportivo Municipal Les Pereres, "con el objetivo de renovar el equipamiento existente, mejorar las condiciones de seguridad para las personas usuarias y adecuar las instalaciones a los estándares oficiales de competición", según apuntan fuentes municipales.

En concreto, detallan que la adquisición incluye dos zonas de caída completas, una para la modalidad de salto de altura y otra para el salto con pértiga, así como los correspondientes protectores de seguridad. Y especifican que el material cumplirá con la normativa vigente de World Athletics (WA), la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y las normas del Consejo Superior de Deportes (CSD) para instalaciones deportivas y permitirá disponer de unas instalaciones con posibilidad de acoger eventos federados y competiciones de alto nivel.

La zona de caída para el salto de altura contará con una configuración modular destinada a garantizar una absorción óptima de los impactos, mientras que la zona específica para el salto con pértiga estará formada por diversos módulos adaptados a las características de esta disciplina. Ambas incorporarán materiales de alta absorción y resistencia, revestimientos específicos y protectores laterales para reforzar la seguridad durante la práctica deportiva.

El presupuesto previsto para el suministro del material deportivo asciende a 60.439,50 euros, IVA incluido, de los cuales 49.950 euros corresponden al material y 10.489,50 euros al IVA.

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El suministro incluye también el transporte hasta el Polideportivo Les Pereres y el montaje completo por parte de personal cualificado. El plazo estimado de entrega e instalación es de seis a siete semanas a partir de la formalización del contrato, mientras que el material contará con una garantía mínima de dos años ante posibles defectos de fabricación o de los materiales.