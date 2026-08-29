Las adopciones de gatos no son para el verano

Ubicado junto a los jardines del Palasiet, el refugio que actualmente gestiona Xatigats acoge en la actualidad a cinco ejemplares: Moka, Calcetines, Bosco, Mercedes y Benito. Las instalaciones -las primeras que ha acogido la ciudad de forma oficial- se habilitaron en el comienzo de la presente legislatura. No son las ideales, pero sí se han ido acondicionando con el tiempo. Han llegado a albergar hasta nueve gatos adultos, los más difíciles de adoptar. Así lo confirma Andrea Álvarez, actual coordinadora del servicio: "Ahora tenemos a cinco animales en el refugio, aunque está previsto que venga uno más. En acogida habrá unos 20, entre crías y alguno más mayor".

Consultada sobre las adopciones tramitadas durante el verano, confirmó que no han sido muchas: "Durante el año coordinaremos más de 100 adopciones y solamente 15 se tramitan durante el verano. Se nota que baja mucho y, encima es época de camadas. El motivo que yo creo que es más evidente es el tema de las vacaciones, que la gente se va y, aunque quiera adoptar, piensa en hacerlo al volver. Quizás, porque no pueden dejar el gato a nadie o no puedan dedicarle tanto tiempo o no pueden hacer una introducción de forma correcta".

Consultada sobre el número de voluntarios con los que actualmente cuenta Xàtigats, la coordinadora confirmó que es un tema complejo: "Por ejemplo, en el grupo que tenemos en WhatsApp ahora mismo seremos unos 25 o algo así. Pero, la gran mayoría son alimentadores, gente que controla una colonia asignada. Sin embargo, diría que solamente tres o cuatro hacemos capturas y esterilizaciones, que es lo que hace falta".

"El pack completo de llevar una colonia sería alimentar, vigilar como están de salud y esterilizar. Creo que ahora somos pocas las personas que esterilizamos", expuso.

Cuestionadas sobre el número de colonias que puede haber en el término de Xàtiva, desde Xatigats explicaron que habrá más de 100: "Sumando Bixquert y todo sí, esa es la estimación. Eso son muchos ejemplares, quizás 2.000".

"Las crías salen pronto"

A su vez, la coordinadora comentó que "las acogidas que tenemos están siempre en casas de voluntarios, hay una red extensa. Las adopciones de las crías salen pronto, pero los que son más mayores y adultos cuestan más. Hay algunos que están hasta más de un año, algunos los llevamos a acogidas cuando permanecen mucho tiempo en el refugio. Incluso, tenemos un gato que se llama Oreo al que han devuelto dos veces y creo que no ha sido problema del animal. Primero porque tenía una cojera que confirmamos al adoptante que iba a soldar y segundo nos dijeron que era por 'temas económicos'. Pero, lo normal es que quién adopta, cumple. El caso de Oreo es raro y negativo. Hacemos varios tests y lo comprobamos todo, la gente suele comprometerse".

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Ampliación del refugio

Una de las peticiones que realizan las voluntarias al Ayuntamiento de Xàtiva es la ampliación del actual refugio: "Creemos que se puede mejorar, se puede ampliar. Por ejemplo, hay un jardín fuera que se podría cubrir y así tenemos una parte exterior, que ya sería algo. Llevamos tres años aquí y antes no había nada, eso lo sabemos. También estaría bien tener una persona contratada, como tuvimos el año pasado gracias a una beca pública. Se ve que este año han salido estas becas".