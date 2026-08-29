Ceuta desata el primer choque de un curso político de alto voltaje en Xàtiva y Ontinyent

El PP ha conseguido extrapolar la batalla política originada por la crisis de Ceuta al conjunto de ayuntamientos españoles. Después del parón vacacional, la convocatoria de una concentración «de apoyo a la ciudad autónoma» para este martes promovida por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) desató un cruce de comunicados y acusaciones tanto en Xàtiva como en Ontinyent con agosto apurando sus últimos días. El nivel de confrontación anticipa un inicio de curso político de alto voltaje marcado por las elecciones municipales de mayo de 2027.

En la capital de la Costera, el equipo de gobierno se desmarcó ayer de la convocatoria de la FEMP, solicitada previamente por el PP y que tachó de «partidista», respaldando el comunicado conjunto de los partidos de izquierda en esta institución. El posicionamiento marca diferencias con Ontinyent, donde el ayuntamiento gobernado por Ens Uneix sí ha secundado la concentración que tendrá lugar coincidiendo con el Día de Ceuta en la plaza del ayuntamiento.

En la capital de la Vall d’Albaida, tanto el PSPV, como Compromís y Esquerra Unida salieron ayer en tromba a criticar esta determinación. Estas formaciones pusieron el foco en que las concentraciones se han convocado «sin el acuerdo del resto de fuerzas representadas en la FEMP». El PSPV llamó a la «unidad y el respeto institucional», mientras Compromís defendió que la respuesta a la crisis «debe basarse en la cooperación institucional, el refuerzo de los servicios públicos y la defensa de los derechos humanos», tras atacar a gestión del Gobierno central como el «uso político» de la crisis. En Ontinyent, el PP también había solicitado la convocatoria el jueves.

Nuevo curso

Septiembre abre el último curso político completo antes de las elecciones y tanto Xàtiva como Ontinyent llegan a esta recta final del mandato con importantes inversiones estratégicas sobre la mesa. Algunas empezarán a tomar forma durante los próximos meses; otras difícilmente podrán estar acabadas antes de las urnas y el examen político consistirá, al menos, en demostrar que han superado la fase de anuncios, trámites o bloqueos. Xàtiva acumula varios proyectos históricos que necesitan ser desbloqueados o arrancar, entre ellos el nuevo colegio de educación especial Pla de la Mesquita, el segundo centro de salud y el Palacio de Justicia.

Ontinyent, por su parte, afronta el desafío de la Facultad pública de Veterinaria, una vez las obras del Palacio de Justicia están en marcha y el nuevo hospital ya ha entrado en servicio.

Las obras del Centro de Educación Especial Pla de la Mesquita de Xàtiva están paralizadas desde el verano de 2023 y el ayuntamiento acabó rescindiendo en mayo de este año los contratos con la constructora y con la empresa redactora después de meses de negociaciones fallidas sobre la modificación económica del proyecto. La idea del ejecutivo es volver a licitar los trabajos en los próximos meses, pero el calendario aleja la posibilidad de que el colegio pueda estar acabado antes de las elecciones. Lo que sí va a entrar en funcionamiento este curso es el nuevo aulario de Educación Infantil del CEIP Attilio Bruschetti.

Otro proyecto en el debate político es el Centro de Salud Xàtiva II, pendiente de que la Conselleria de Sanidad active las obras: según lo anunciado este hito debería producirse en el último trimestre del año, pero el gobierno de Roger Cerdà lo pone en duda. Respecto al Palacio de Justicia, se mantiene la guerra abierta entre el ayuntamiento y la conselleria por la búsqueda de unos nuevos terrenos y el descarte del proyecto de Santa Clara. Frente a estas actuaciones, el Ayuntamiento de Xàtiva anunció para este septiembre el inicio de las obras del Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC), otro proyecto que ha suscitado enfrentamiento político, con dudas aún sobre su financiación y la participación de la Generalitat.

La planificación de la Universitat deValència también fija en los próximos meses las obras del complejo de Veterinaria en Ontinyent, una intervención millonaria que representa un gran desafío en la localidad a falta de ver cómo evolucionan los plazos. Por otra parte, cuestiones como la implantación del puerta a puerta o la reforma integral y ampliación del Conservatorio marcaron el debate político antes de las vacaciones. El consistorio está desplegando millonarias inversiones con fondos de la diputación y en breve iniciará la construcción de las 12 viviendas públicas de la Vila. El PP de Ontinyent, por su parte, afronta el nuevo curso en medio de las dudas sobre quién será su cabeza de lista en 2027.