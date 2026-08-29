Lo que no pude contar a Marinie Campos

Hace dos semana nos dejó Maria Nieves Campos Palau, la hija de los Campos, una saga llegada de Ontinyent para triunfar desde el carrer Trobat y l’Albereda en el desarrollo de las confiterías y pastelerías, con horno y receta tradicional, que hoy en Xàtiva parece que evolucionan en forma de franquicias sin arraigo genealógico hacía los coffee/bakery. Recuerdo que simpáticamente en alguna merienda, Marinie, me explicó que Mariñe, como popularmente la llamamos tantos setabenses, era incorrecto, porque su nombre era un diminutivo de María de las Nieves, la patrona de Xàtiva.

Me hubiera gustado comentarle que encontré hace poco la necrológica de su abuelo José Campos Berenguer, donde se señala que tuvo la friolera de nada menos y nada más, que 10 hijos-Marinie ya me lo comentó, pero no recordaba a todos-. Meritorio en el contexto de la época, que todos sobrevivieran al progenitor: Ines, José, Margarita, Inocencia, David, Eugenia, Teresa, Endivigia, Benjamín y Deogracias, futuro padre de Marinie. Todos, junto a María Vidal Segrelles, la viuda y madre de la extensa saga, fueron reflejo de algo más común en la época, que la improbable supervivencia de toda la prole, que el esposo abandonará este mundo antes que su consorte.

No pude contarle tampoco a Marinie, que había localizado la nota de prensa que anunciaba la boda de sus padres, en los ecos de sociedad de la prensa liberal, “el jueves contrajeron matrimonio la encantadora y bella señorita Nievecitas Palau Santoja, y nuestro estimado y culto amigo don Deogracias Campos Vidal…”. Guardado el pertinente luto, por la muerte del progenitor, Deogracias casaba en la Merced con Nievecitas, y no partían como ahora bien lejos para celebrar su luna de miel “a las ocho de la mañana en el tren marcharon los nuevos esposos a Alicante, para visitar a sus respectivas familias, y de allí a Madrid, donde pasarán la luna de miel” . Me contaba Marinie cómo había llegado a Xàtiva, Nieves Palau Santoja. Nacida en León pero vecina de Xàtiva, al ser destinado su padre en la ciudad como maquinista de la estación de la capital de la Costera.

Al poco tiempo, nació Marinie. Y tras vivir una infancia marcada por la Guerra Civil y postguerra, debutó bien joven como dependienta de pasteleria. La hija de Deogracias, sin solicitarlo, iba a ser también la primera Reina de la Feria de Xàtiva. Clausurada la tarjeta de racionamiento en España un año antes, pasada la época de penurias, llegaba la hora de revitalizar la Fira d’Agost allá por el año de 1953, y el alcalde Francisco Ansuátegui, se puso manos a la obra con la creación de una comisión especial, encargada de aportar ideas para dar nuevos aires a la que tenía que ser la fiesta más emblemática y representativa de una ciudad que aspiraba a recuperar la alegría de los años veinte y treinta.

La primera idea que se les ocurrió fue que la feria tenía que ser coronada con una reina. Y qué mejor representante de Xàtiva, que una joven de diecinueve años llamada María de las Nieves Campos Palau. Encarnaba las virtudes de la belleza, el saber estar, el don de gentes, y era hija y trabajadora del comercio local, y contaba además con experiencia al haber sido tan sólo unos años antes, fallera mayor de la plaza Tetuán. No hubo mejor elección posible, y pronto se tramitó el consecuente permiso a su padre, Deogracias Campos, quien no puso pega alguna, al igual que para Marinie, a quien le resultó todo un honor ser coronada como la primera reina de la historia de la feria de Xàtiva.

Sobre el verano de 2014, la entrevistamos para nuestra Biblioteca, para recordar aquella efeméride, de la que recibió también homenaje por parte del Ayuntamiento de Xàtiva, en memoria de todas las mujeres que habían sido también Reinas de la Fira, con Marinie a la cabeza, por ser la primera, y ella me comentaba con mucha ironía, que fue una “reina pastelera”, porque su nombramiento no interrumpió sus quehaceres en la confitería, y de esta forma combinaría trabajo y reinado para así poder seguir atendiendo a su fiel clientela. No tuvo corte Marinie, pero sí acompañante. La ganadora del certamen de belleza comarcal organizado por el Ayuntamiento, y que recayó sobre una joven del Genovés que acompañó a la reina en muchos actos de aquella larga feria de ocho días. También fue, nombrada dos años más tarde, como Ceciliana Mayor de la Música Vella.

Y ella me recordaba como se inauguró aquella primera feria “monárquica” de la historia de Xàtiva, con su proclamación como reina desde un entarimado colocado enfrente del Casino Setabense, con discurso del alcalde Ansuátegui, y llegada triunfal a bordo del coche oficial del empresario Gregorio Molina, expresamente cedido para la ocasión, y de cómo intentó estar en todas partes, para ser la reina de todos. En los amistosos del Olímpic contra el Valencia y el Levante, en la exhibición de rugby, en las carreras de motos y bicis, donde entregaba los trofeos a los campeones. Estuvo presente también en el homenaje al feriante más antiguo, en la inauguración de la exposición de Bellas Artes, en las carreras de sacos y cucañas, organizadas para niños, y en el reparto de juguetes y dulces para la infancia desamparada de Xàtiva.

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Y como tantas otras mujeres de su época, el matrimonio le apartó de la vida laboral y pública, tras su enlace con el ginecólogo Joaquín Ferreres, con el que convivió un corto tiempo en el Congo, país muy necesitado de sanitarios, para atender las necesidades médicas de la por entonces colonia belga, de la que tuvieron que salir evacuados tras la independencia del país, ante las revueltas que se desataron contra la población europea. Hace un tiempo, localicé de casualidad en un rincón del despacho de mi difunta madre, las cartas de la relación epistolar que mantuvo con su íntima amiga, tras su marcha al corazón de África, de la que estuvo a punto de no salir con vida. Me hubiera gustado también mostrárselas, pero tampoco pudo ser.