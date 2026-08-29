Xàtiva casi triplica la subida valenciana de la vivienda y Ontinyent la duplica con creces

Encontrar una vivienda de segunda mano por menos de 100.000 euros empieza a ser una tarea cada vez más complicada. Según los últimos datos mensuales publicados por Idealista, correspondientes a julio de 2026, el precio medio de los inmuebles residenciales ofertados en Xàtiva se sitúa ya 1.310 euros por metro cuadrado, el equivalente a un incremento del 28,7% en solo un año.

La escalada es considerablemente superior a la registrada en el conjunto de la provincia de Valencia, donde el precio creció un 18,4% interanual, hasta los 2.208 euros por metro cuadrado. Y la diferencia aumenta todavía más si la referencia es toda la Comunitat Valenciana, donde el incremento fue del 10,6%.

En Ontinyent, el precio ha alcanzado los 1.144 euros por metro cuadrado, también el máximo de la serie histórica, después de aumentar un 23,7% en doce meses. Aunque la vivienda en la cabecera de la Vall d'ALbaida sigue siendo más barata que Xàtiva, su ritmo de encarecimiento supera igualmente tanto la media provincial como la autonómica.

Traducido de forma orientativa a una vivienda de 90 metros cuadrados, aplicar los precios medios supondría pasar en Xàtiva de unos 91.600 euros hace un año a cerca de 118.000, mientras en Ontinyent el salto sería de unos 83.000 a alrededor de 103.000 euros.El encarecimiento registrado durante el último año se está trasladando con claridad a la oferta inmobiliaria y deja ya ese presupuesto fuera del alcance de buena parte de los inmuebles disponibles en la capital de la Costera.

Idealista contabiliza actualmente 353 casas y pisos en venta en Xàtiva, pero únicamente 52 están anunciados por debajo de 100.000 euros. Es decir, apenas el 14,7% de toda la oferta, aproximadamente una de cada siete viviendas.

La situación es sensiblemente diferente en Ontinyent. Allí se anuncian actualmente 268 viviendas y el filtro de hasta 100.000 euros arroja 73 resultados, uno de ellos exactamente en esa cantidad. Por debajo estrictamente de la barrera hay, por tanto, 72 viviendas, casi el 27% de la oferta. En términos relativos, una persona que busca casa con ese presupuesto encuentra casi el doble de posibilidades que en Xàtiva.

La diferencia resulta todavía más llamativa porque Xàtiva tiene, en términos absolutos, 85 viviendas más anunciadas que Ontinyent. El problema no es tanto la cantidad general de producto disponible como el peso cada vez menor del segmento más asequible.

Mucho metro cuadrado, pero a cambio de rehabilitar

El análisis de las superficies publicadas en los 52 anuncios de Xàtiva inferiores a 100.000 euros ofrece un resultado aparentemente sorprendente: la vivienda barata tiene una superficie construida media de alrededor de 163 metros cuadrados. No significa, sin embargo, que el mercado esté lleno de pisos grandes listos para entrar a vivir a precios reducidos. La explicación reside en la tipología. 33 de esos 52 anuncios son casas o chalets, cerca de dos tercios de la oferta barata, y una parte significativa se concentra en el casco antiguo. Son precisamente inmuebles muy amplios, de varias plantas y construidos hace décadas —en algunos casos hace más de un siglo— cuyo precio está condicionado por la necesidad de realizar obras.

Entre los ejemplos disponibles aparece una casa de 221 metros por 99.500 euros, fechada en 1900 y anunciada para reformar; otra vivienda centenaria de 384 metros por 96.000 euros; una casa de 267 metros por 60.000 euros que requiere reforma; otra de 186 metros, construida en 1926, por 40.000 euros, cuyo anuncio habla directamente de una reforma integral; o inmuebles de 360 y 370 metros en el casco histórico que necesitan rehabilitación completa.

El contraste lo aportan las viviendas de menores dimensiones que sí permiten acercarse a una solución más inmediata. Entre las ofertas aparecen pisos de 70 y 75 metros por 75.000-85.000 euros, aunque generalmente en edificios sin ascensor, mientras que las opciones de obra nueva situadas por debajo de los 100.000 euros se reducen a pequeños estudios o lofts de 32 a 46 metros cuadrados.

El propio portal sitúa en 833 euros por metro cuadrado el precio medio de las viviendas que aparecen al aplicar el filtro de hasta 100.000 euros en Xàtiva, muy por debajo del promedio general de la ciudad. La comparación confirma que el segmento barato se sostiene en gran medida gracias a viviendas de características muy distintas a las que dominan la oferta más cara.

En Ontinyent hay más opciones baratas, pero también más reforma

Ontinyent conserva un mercado por debajo de los 100.000 euros sensiblemente mayor. Tomando las superficies de los 73 anuncios de hasta 100.000 euros, la media ronda los 129 metros cuadrados construidos, unos 34 menos que en Xàtiva. También aquí el tamaño está condicionado por la abundancia de casas tradicionales, edificios antiguos y propiedades necesitadas de intervención.

Idealista contabiliza 34 casas y chalets por hasta 100.000 euros en Ontinyent. Algunos ejemplos ayudan a entender qué hay detrás del precio: una vivienda de 195 metros por 39.900 euros se anuncia expresamente para reformar; otra de 51 metros por 59.000 fue construida en 1887 y necesita una rehabilitación completa; una casa de 154 metros por 13.000 euros figura en «estado ruinoso»; y una propiedad de más de 500 metros por 70.000 euros también precisa reforma.

En las páginas de oferta aparecen igualmente construcciones de 1880 y 1890, viviendas necesitadas de rehabilitación estructural y pisos en mal estado. Una casa de 291 metros por 85.000 euros se ofrece «para rehabilitar», mientras otra de 216 metros por 100.000 euros no dispone actualmente de agua ni luz.

Pero Ontinyent ofrece también más excepciones dentro de ese presupuesto. Es posible encontrar, por ejemplo, una casa reformada de 84 metros por 69.000 euros, otra reformada de 74 metros por 75.000 o pisos de entre 60 y 100 metros en distintos estados de conservación por cantidades situadas entre los 55.000 y los 95.000 euros. Esa mayor variedad explica en parte que el mercado inferior a 100.000 euros tenga más peso que en Xàtiva.

Más de 400 viviendas por debajo de los 100.000 euros en las tres comarcas

Si se amplía el foco al conjunto de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, la oferta actual de Idealista reúne 439 inmuebles por debajo de esa barrera en las tres comarcas, pero prácticamente la mitad, 214 viviendas, el 48,7%, aparecen catalogadas expresamente como propiedades “a reformar”. El dato ayuda a matizar la aparente abundancia de vivienda asequible en unas comarcas donde, al mismo tiempo, los precios de venta han registrado importantes incrementos durante el último año. Buena parte de las oportunidades que todavía permanecen por debajo de los 100.000 euros corresponden a casas de pueblo antiguas, de grandes dimensiones y varias plantas, cuyo precio reducido está asociado en numerosos casos a la necesidad de acometer obras antes de entrar a vivir.

La situación cambia, además, de una comarca a otra. La Canal de Navarrés conserva la mayor proporción de vivienda económica: 64 de los 148 inmuebles ofertados se sitúan por debajo de los 100.000 euros, un 43,2% del total. En la Vall d’Albaida son 214 de 758, el 28,2%, mientras que en la Costera la cifra queda en 161 de 643, exactamente un 25%.

Enguera lidera las subidas en las tres comarcas

Entre los principales municipios de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida, la subida más intensa de la vivienda aparece en Enguera, donde el precio alcanza los 802 euros por metro cuadrado y ha aumentado un 30,9% en el último. Conviene interpretar el dato con cautela por tratarse de un mercado de menor tamaño y, por tanto, más expuesto a oscilaciones según la composición de la oferta.

En la Costera, Canals alcanza los 819 euros por metro cuadrado, un 20% más que hace un año. En la Vall d'Albaida, Bocairent llega a 830 euros con un alza del 22,8%, y l'Olleria alcanza los 920 euros tras crecer un 19,4%. La excepción relativa es Albaida, donde el indicador se sitúa en 882 euros y la subida interanual se modera al 6,7%.

El resultado dibuja un mercado todavía mucho más asequible en términos absolutos que el del área metropolitana o la costa, pero en el que los precios están avanzando a ritmos muy elevados.