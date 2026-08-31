Asociaciones ecologistas y vecinales se movilizan contra la aprobación de una planta fotovoltaica con 3.000 paneles en la sierra de Enguera

El pasado 19 de agosto se publicó, por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, la autorización para la construcción de una planta fotovoltaica en la Sierra de Enguera. La planta, que contaría con casi 3000 paneles solares, se situaría a unos 6 km al suroeste del núcleo urbano, cerca de la Base Aérea de extinción de incendios, en la zona conocida como “Finca de Vallés”.

Tanto la Asociación ecologista para la Defensa de la Naturaleza de Enguera (ADENE) como la Asociación vecinal de la Canal Verde han anunciado que se oponen "rotundamente a este proyecto, por considerarlo totalmente innecesario, negativo para los intereses del pueblo y, sobre todo, por estar ubicado en una zona protegida de gran valor natural y paisajístico".

Así, exponen que "en primer lugar, y aunque parezca sorprendente, la ubicación de la planta se encuentra dentro de espacios protegidos de la Red Natura 2000, en concreto la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Sierra de Martés - Muela de Cortes”. "En Enguera tenemos la suerte de contar con esta figura de protección y no es para menos. Vivimos rodeados de un paisaje natural envidiable dentro del Macizo del Caroig, uno de los grandes pulmones verdes de la Provincia de Valencia. Nuestras montañas albergan importantes poblaciones de aves rapaces: culebrera europea, águila real, águila perdicera (en peligro de extinción), águila calzada, halcón peregrino y búho real entre otras. Protegerlas debería ser nuestra prioridad", apuntan desde las entidades.

"El proyecto de Enguera sienta un precedente muy peligroso en una comarca que hasta ahora se había mantenido libre de proyectos renovables, salvo los tres parques eólicos que llevan años funcionando en la Sierra de Enguera. Los intereses por ocupar esta zona no son pocos: en Bolbaite hay en trámite un megaproyecto fotovoltaico que ocuparía una extensión equivalente a 84 campos de fútbol y que también se ubica dentro de la mencionada ZEPA. Por si no fuera poco, están en trámite dos parques eólicos en el término de Moixent, situados en zonas cercanas a la pedanía de Navalón, así como el parque eólico de Montesa, que se situaría justo encima del municipio de Enguera, en la Sierra de la Plana. No podemos permitir que nuestro bien más preciado sea ocupado de esta manera, como desgraciadamente ya ha ocurrido en otras partes del territorio nacional", comentan las mismas fuentes.

Con el objetivo de mostrar el "rechazo frontal al proyecto", un grupo de personas de ambas asociaciones se reunieron el pasado viernes en la zona donde se pretende instalar la planta fotovoltaica, reivindicando un mensaje contundente: "No queremos placas en zonas protegidas de nuestra sierra; las placas solares en los polígonos industriales". También apuntan que "el pueblo y sus lugares más icónicos, como el castillo o el mirador del Piquet, tendrían una vista privilegiada de los casi 3000 paneles solares, resplandeciendo en mitad de la Sierra. Curiosamente, esto no se tuvo en cuenta en el Estudio de Integración Paisajística del proyecto. Tampoco se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos y vecinas de la zona que, de forma mayoritaria (97,8%), mostraron su rechazo a la ubicación de la planta en el Plan de Participación Pública realizado por el promotor del proyecto".

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"Por estas y otras muchas razones, desde Adene y la Canal Verde llevamos años presentando alegaciones contra el proyecto. Aunque la autorización de construcción ha sido aprobada, todavía podemos paralizarlo, por lo que continuaremos realizando todas las acciones legales, pacíficas y democráticas que sean necesarias para detener este despropósito. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a las acciones y muestre su rechazo al proyecto. No dejemos que los intereses de unos pocos acaben destruyendo el patrimonio de todas y todos", apostillan.