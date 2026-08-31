La coordinadora de VOX en Anna visita el bar franquista de Despeñaperros: "Estoy en el paraíso"
Álex Piqueras comparte una historia en la red social Instagram sobre su visita al local
Desde que irrumpieron hace años en nuestro día a día, las redes sociales han llegado para quedarse. Todo el mundo tiene una historia que contar. Todo el mundo -en mayor o menor medida- exhibe su felicidad o su tristeza. Es un universo de claroscuros: lo que nació como un puente para compartir conocimiento también se ha usado para otros menesteres menos loables.
Y, en este escenario, muchos portavoces políticos no dudan a la hora de mostrar sus afinidades. Es lo que ha ocurrido de forma reciente con Álex Piqueras, coordinadora de VOX en la localidad de Anna. La residente en el municipio de la Canal de Navarrés ha publicado en su perfil público en Instagram una historia en la que comparte varios clips grabados en el bar Casa Pepe de Despeñaperros, el local que se saltó la Transición y cuyas paredes están trufadas de simbología franquista. Piqueras no ha escondido sus sensaciones al visitar el establecimiento: "Estoy en el paraíso" es el mensaje que acompaña las imágenes que han compartido. Tres fotogramas han sido rescatados para realizar el montaje que acompaña estas líneas.
Símbolos como "el yugo y las flechas", banderas de España con el águila retirada en 1981 o fotos del dictador pueblan las paredes del local y se pueden apreciar sin problemas en las imágenes compartidas por Piqueras. Con más de 5.000 seguidores, en su perfil en la citada red social se define como "ultraderechista y coordinadora de VOX Anna". Además, comparte dos lemas bastante repetidos por la ultraderecha: "Dios, familia, patria y libertad" y "del lado correcto de la historia". Que cada uno saque sus propias conclusiones.
Cabe recordar que en algunos lugarse sí se vigila la ostentación de símbolos franquistas, una práctica ilegal según las leyes actuales. Por ejemplo, en la última edición de la Fira de Xàtiva sí se retiraron unas bufandas que portaban la cara de Franco y el mensaje "Arriba España" de una caseta de tiro.
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