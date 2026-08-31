El CV Xàtiva seguirá representando a la ciudad por toda España con sus equipos masculino y femenino en la élite del voleibol

El Club Voleibol Xàtiva seguirá representando a la capital de la Costera por toda España con los equipos masculino y femenino en la élite del voleibol. La temporada anterior 2025-2026 fue una gran temporada en las categorías nacionales senior, ambos conjuntos lucharán por mejorar la pasada campaña en una nueva temporada 2026-20027 que se presenta apasionante y competida. Destacando nuevamente como sello de identidad una gran presencia de deportistas de la cantera en los primeros equipos. El Familycash Xàtiva voleibol masculino en la categoría de plata del voleibol español, mientras que el Ahora Vóley Xàtiva femenino militará en la primera división nacional, demostrando una vez más que la formación de base es la esencia principal de este club, uno de los más antiguos de Xàtiva, de la Comunitat Valenciana y de España. El lema que lucen en las camisetas así lo recuerda: “Mes de 50 anys”, (más de cincuenta años), haciendo historia del voleibol. Así mismo, en las categorías de base la temporada pasada fue histórica, destacando que tres de los equipos de la cantera lograron situarse entre los 10 mejores equipos de España en los campeonatos nacionales de las categorías: junior masculino, juvenil femenina y cadete femenina.

El Xàtiva Voleibol en un partido de la pasada temporada. / Club Voleibol Xàtiva

El primer reto oficial será la Copa Comunitat Valenciana de máximo nivel, masculina y femenina, solo para equipos que militen en categorías nacionales, que se disputará en formato eliminatoria a partido único a partir del 12 de septiembre. El primer partido de liga regular superliga2 masculina para el Familycash Xàtiva voleibol será el día 3 de octubre, se desplazarán a Cataluña para jugar contra el Rodi Balafia Lleida. El equipo femenino del Ahora Vóley Xàtiva, en la primera división nacional, debutará en casa el sábado día 3 de octubre contra el Grúas La Variante de Molina de Segura (Murcia).

El Club voleibol Xàtiva seguirá con su firme apuesta de formación de base. Los dos equipos de las ligas nacionales batirán un récord de presencia de jugadores y jugadoras formadas en la cantera. El objetivo seguirá siendo hacer sostenible el proyecto del club, y poder seguir representando a Xàtiva por toda España. Las ligas nacionales están organizadas por la Real Federación Española cuyo ámbito se extiende por todo el territorio nacional. Los equipos viajarán a: Andalucía, Aragón, Islas Canarias, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad de Murcia y la Comunitat Valenciana. Uno de los desafíos más importantes y objetivo esencial del club seguirá siendo el mantener y mejorar el trabajo de formación de los equipos de base, con el fin de formar deportistas comprometidos con el club, y que puedan adquirir el nivel técnico deportivo necesario y adecuado, destacan desde la entidad deportiva.

Además, resaltan el esfuerzo organizativo y económico, que año tras año se realiza desde el club, siempre con el apoyo de las instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Xàtiva, la Diputació de València, y la Generalitat Valenciana: Dirección General del Deporte, "aunque siguen faltando más patrocinadores privados", afirman desde el club. El CV Xàtiva agradece el apoyo de importantes empresas que apoyan al club, como el caso de la cadena de supermercados Familycash, la empresa de gestión informática AHORA, Clínica Dental Carralero, así como numerosas empresas colaboradoras. Sin embargo, "las aportaciones no son suficientes para poder consolidar el nivel deportivo que merece el voleibol de Xàtiva. Cada temporada se trabaja para incorporar un mayor número de patrocinadores, buscando a empresas de Xàtiva, de la comarca y de la provincia, que estén interesadas en apoyar al deporte del voleibol. También hay que destacar el apoyo que recibimos de las familias de los deportistas".

Un proyecto estable

Veintisiete años consecutivos en ligas nacionales. El Familycash Xàtiva masculino cumplirá sus doce temporadas consecutivas en la superliga2 (liga de plata española), aspecto destacable para una ciudad de poco más de treinta mil habitantes, y que compite con la mayoría de los equipos de capitales de provincia. Como siempre contarán con una plantilla nutrida de jóvenes, y se está trabajando para incorporar algún fichaje que dará al equipo el plus de calidad correspondiente. Este equipo será dirigido por Eduardo Berenguer y Borja Reyes. Una de las importantes incorporaciones de este año ha sido la de Eduardo Berenguer. "Es una gran alegría para el club y genera una gran ilusión, pues llega con una amplia trayectoria en voleibol de alto nivel y en la formación de base". Proveniente de superliga2 con el CV Almoradí, pasando por una etapa europea en Islandia, y las últimas temporadas al frente de la rama masculina del Centro de Alto Rendimiento de la Generalitat Valenciana en Cheste, organizado por la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana. Su último logro, proclamarse campeón de España Infantil Masculino en el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas 2026 disputado en la ciudad gallega de Lugo. Junto con Borja Reyes, exjugador de Xàtiva, que ha pasado por equipos punteros de la máxima liga española, formarán un tándem para que los jóvenes deportistas tengan oportunidades de llegar y competir en el primer equipo, extendiendo su actividad a toda la rama masculina del club. El equipo estará capitaneado por los jugadores más veteranos con experiencia y calidad, como Guillem García Roca y Pablo Pérez Lledo, que tendrán como primer objetivo la clasificación a la Copa Príncipe al finalizar la primera vuelta.

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El Ahora Xàtiva vóley femenino afrontará su tercera temporada en primera división nacional, después de ocho temporadas consecutivas en la superliga2, lo que también supone un reto por mantener el equipo referente de la rama femenina. El equipo será dirigido por entrenadores reconocidos en el panorama nacional: Bruno Pisciottano Gadea, Quique Mateu Borox y preparador físico Pablo Tatay García. Pisciottano, que ya se había incorporado al club la pasada campaña, se caracteriza por ser un especialista en el trabajo de formación de base. Este mismo equipo técnico, junto con el director técnico del club Rafael Mora, se proclamaron campeonas de España cadete femenino en Zaragoza en 2025, un hito histórico que demuestra la firme apuesta del club por reforzar la formación de calidad y así facilitar el acceso de jugadoras muy jóvenes al primer equipo. Los técnicos tendrán a su disposición una plantilla formada por jugadoras comprometidas que continúan de la temporada anterior capitaneadas por Sandra Martínez y Andrea Belaunzarán y la joven Alison Quintin, que viene de jugar el Campeonato del Mundo 2026 en Chile con la selección española sub-17. La mayoría de las jugadoras ya debutaron la pasada temporada en categorías nacionales, y han obtenido tan buenos resultados en los campeonatos autonómicos y en los campeonatos de España cadete y juvenil. Además, el club también trabaja por incorporar un par de refuerzos que logren dar un salto de calidad al equipo.