Detenido tras prender fuego de forma intencionada a una casa en la localidad de Anna

Agentes de la Guardia Civil sofocaron un incendio provocado en una vivienda de la localidad de Anna y detuvieron al responsable. Además, varios vecinos tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo. Los agentes fueron requeridos tras recibir un aviso sobre "una persona agresiva que está causando daños en un domicilio". "Una vez personados, comprobaron que en la segunda planta de la casa un hombre se encontraba en el interior con la puerta cerrada y vieron como del interior salía humo, por lo que tras varios intentos de llamada sin respuesta, accedieron rompiendo la puerta que estaba cerrada con llave".

Las mismas fuentes exponen que "en el interior de la casa se hallaba un hombre entre mucho humo y un gran incendio. Estaba arrojando enseres a las llamas del comedor, tales como colchones y objetos textiles. Los agentes procedieron a sacarlo entre una gran cantidad de humo y llamas. Una vez fuera, fue reducido, engrilletado y puesto a salvo".

Luego, con ayuda de algunos vecinos, intentaron sofocar el incendio mediante el uso de cubos de agua, mangueras y el extintor del propio vehículo oficial. Finalmente, se consiguieron extinguir el foco antes de la llegada de los bomberos.

"Como consecuencia de la actuación, ambos agentes padecieron inhalación de humo y quemaduras leves. La persona, un hombre de 36 años y nacionalidad marroquí, quedó detenida en custodia en el hospital, ya que padecía quemaduras. Dos vecinos de la localidad de Anna fueron trasladados de urgencia por inhalación de humo. Además, en la primera planta de la vivienda residía el propietario junto a su familia, cuya vida, de no ser por la rápida actuación de los agentes, podría haber corrido peligro. Durante el intento de sofocación del incendio también se evacuó a un vecino colindante con la vivienda en llamas con aparente dificultad para andar", prosiguen desde la Guardia Civil.

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Al detenido se le atribuye un delito de incendio con peligro para la vida o integridad física y uno de daños. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Canals. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Xàtiva Plaza número 2.