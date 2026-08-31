Ontinyent incorpora un nuevo servicio de atención psiquiátrica centrado en los menores

El Ayuntamiento de Ontinyent ha adjudicado el nuevo servicio municipal de atención psiquiátrica a la empresa Emocional Technologies 22, SL, por un importe de 28.205,27 euros y un periodo inicial de dos años, prorrogable por dos años más. La adjudicación llega después de que la Mesa de Contratación formulara la propuesta el pasado 26 de junio y, una vez presentada por la empresa toda la documentación requerida y emitido el informe favorable del departamento de Intervención, se haya procedido a formalizar el acuerdo.

La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, destacaba que "la salud mental es uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo, y especialmente cuando hablamos de la infancia y la adolescencia. Por eso continuamos reforzando los recursos municipales para llegar antes, detectar mejor las necesidades y ofrecer una respuesta más completa a las familias que lo necesitan". Así, el nuevo servicio nace con el objetivo de reforzar la atención especializada que se presta desde los Servicios Sociales municipales a menores en situación de vulnerabilidad o riesgo, complementando la intervención de los equipos técnicos con una valoración psiquiátrica especializada cuando esta resulte necesaria. El recurso estará destinado a menores con expediente abierto en Servicios Sociales que presentan sintomatología susceptible de requerir una evaluación desde el ámbito de la psiquiatría, contribuyendo así a una mejor orientación de los casos y a una intervención más ajustada a las necesidades de cada niño, niña o adolescente.

Según explicaba la regidora, "con este nuevo servicio no solo incorporamos una especialización que hasta ahora era muy difícil de ofrecer desde el ámbito municipal, sino que facilitamos que los equipos de Servicios Sociales puedan tomar decisiones con más información y coordinar mejor las actuaciones con la red sanitaria, siempre pensante en el bienestar de los menores".

El pliego técnico del contrato establece que el servicio será prestado por un profesional con titulación en Medicina y especialidad en Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, que desarrollará su tarea en dependencias municipales, bajo la coordinación del personal de Psicología de los Servicios Sociales de Atención Primaria Básica. Entre sus funciones se encuentran la evaluación de posibles trastornos psiquiátricos en menores, la interpretación de informes médicos, el asesoramiento a los equipos municipales, la mediación con los recursos sanitarios y el apoyo en la toma de decisiones sobre derivaciones en la red pública.

Este recurso permite consolidar un servicio que hasta ahora se prestaba mediante contratos menores y que, ante el incremento de las necesidades detectadas, requería una estabilización para garantizar su continuidad y una mejor respuesta asistencial. Tal como se recoge en la documentación técnica del contrato, la creación del servicio responde a la necesidad de reforzar la atención a la salud mental de los menores atendidos por los Servicios Sociales municipales, en un contexto en que este tipo de problemáticas han adquirido una relevancia creciente.

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Paula Soler recordaba que este nuevo servicio se suma a otros recursos impulsados en los últimos años por el Ayuntamiento de Ontinyent para reforzar la atención a las personas, como por ejemplo el Servicio de Atención y Seguimiento para la Enfermedad Mental (SASEM), el reciente Programa de Atención al Desarrollo Infantil (ADI), los Espacios Familiares, la Escuela de Madres y Padres o los diferentes programas de acompañamiento social y familiar. "Todos ellos forman parte de una misma manera de entender la política municipal, basada al poner las personas en el centro, reforzar la prevención, trabajar en red y ofrecer una respuesta cada vez más especializada ante las nuevas necesidades sociales. Porque cuidar no es solo actuar cuando aparece el problema; es saber estar junto a las personas desde el principio y acompañarlas a lo largo del camino", concluía.