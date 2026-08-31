El setabense Sergi Llàcer gana el premio a la mejor película en el festival homenaje a Buñuel de Teruel

El cineasta de Xàtiva Sergi Llàcer se ha alzado con el premio a Mejor Película en el IX Rally Cinematográfico Desafío Buñuel, que organiza la Fundación Amantes de Teruel. El cortometraje “La noche del mediodía” del director setabense ha conseguido el premio a Mejor Película en el prestigioso festival de homenaje a Luis Buñuel que se celebra en la localidad aragonesa, un certamen que ha reconocido a Llàcer con otros tres premios, el de Mejor Guion, Mejor Sonido y el Premio del Público. Llàcer se ha llevado así cuatro reconocimientos en la novena edición del prestigioso festival cinematográfico celebrado del 26 al 29 de agosto.

Sergi Llàcer, primero por la izquierda, levanta el premio en el festival Desafío Buñuel, en Teruel. / Levante-EMV

El festival reúne en Teruel a cuatro equipos de cineastas, además de un equipo de un país invitado, que compiten durante 48 horas en la realización de los proyectos. En el rally cinematográfico, los equipos de filmación inician la grabación al mismo tiempo, y todos ellos confluyen durante el rodaje en las calles de la ciudad turolense a lo largo de las dos jornadas que dura, de forma que Teruel se implica de forma directa en la iniciativa cultural, según destacan los organizadores. Sergi explica que el funcionamiento de este concurso cinematográfico “es un rally en el que en 48 horas tienes que rodar y montar la película. Íbamos ya con la idea, el plan de rodaje y el equipo formado. Es una experiencia intensa y muy bonita”, afirma en declaraciones a Levante-EMV.

En la edición de este año, los participantes tenían que inspirarse en la película de Buñuel “El ángel exterminador” y la propuesta fílmica del director de Xàtiva planteaba que pasaría si en Teruel no saliera el sol. En “La noche del mediodía”, “Teruel despierta atrapada en una noche sin fin. Incomunicados y sin herramientas para hacer frente a la realidad que se les presenta, los vecinos se reúnen en la plaza para discutir alternativas. A medida que la incertidumbre crece, la comunidad se precipita en un conflicto en el que la razón y la barbarie se confunden y entremezclan, en un batiburrillo de teorías científicas, conspiranoicas y divinas. Mientras tanto, el regreso de un nuevo día parece depender únicamente de aquello en lo que decidan creer juntos”, según explica la descripción de la película reseñada por el festival. La película de Llàcer está protagonizada por la actriz Carla Hidalgo y un elenco de actores y actrices con los que trabaja habitualmente el director setabense, como Anxo Vidal, también guionista del cortometraje; Mateo Baselga, Fernando Suárez, así como vecinos y vecinas de Teruel, que formaron parte del equipo de figuración del cortometraje.

Sergi Llàcer con la actriz Carla Hidalgo, protagonista de su cortometraje ganador en Teruel. / Levante-EMV

El jurado del certamen de este año estaba compuesto por la actriz Luisa Gavasa; el director de cine, guionista y escritor Benito Rabal, hijo del actor Paco Rabal; la periodista especializada en cine Pilar Rodríguez; el actor Enrique del Pozo; y la cantante Rozalén. Sergi Llàcer ha sido el ganador de esta edición del festival, con cuatro premios, entre ellos el de mejor película. El director de Xàtiva, que acumula larga experiencia en festivales, certámenes y concursos de cine, participaba por primera vez en la iniciativa de Teruel, alzándose con los premios más importantes. Además, Sergi Llàcer, como ganador en Teruel, ha sido premiado para participar en el festival “hermano” del turolense y que se celebra en México, país al que también estuvo muy vinculado Buñuel, donde residió y realizó numerosas de sus películas. El setabense participará en 2027 en el festival de México. El premio de Teruel se suma a otros reconocimientos conseguidos por Sergi Llàcer a lo largo de su trayectoria, entre ellos en el Notodofilmfest y Geldo y Acción.

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Integrantes del equipo de Sergi Llàcer tras ganar en el festival homenaje a Buñuel, en Teruel. / Levante-EMV

Sergi Llàcer se muestra “muy contento” por este premio y afirma que “es una gran alegría. El cine es mi pasión y este reconocimiento es un paso más que me acerca a poder dirigir una película”, declara satisfecho tras conquistar el festival de Buñuel en Teruel.