Xàtiva renueva el servicio de mantenimiento de los centros educativos con un aumento de la partida hasta los 102.000 euros por año

El Ayuntamiento de Xàtiva ha renovado el servicio de reparación, mantenimiento y conservación de los centros educativos públicos de la ciudad, que continuará prestando Instalaciones Xàtiva SL, empresa que ya venía desarrollando este servicio. El nuevo contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de alcanzar los tres años de duración máxima.

Una de las principales novedades del nuevo contrato es la incorporación del Conservatorio Lluís Milán al servicio de mantenimiento, ampliando así el ámbito de actuación municipal y garantizando que este equipamiento educativo disponga también de un servicio específico de reparación, conservación y mantenimiento.

Además, el nuevo contrato supone un incremento de los recursos económicos destinados a estas tareas, hasta los 102.000 euros, IVA incluido, por año de servicio. El objetivo es reforzar el mantenimiento preventivo y correctivo de los centros y dar una respuesta más ágil a las necesidades que puedan surgir a lo largo del curso.

La continuidad con Instalaciones Xàtiva SL permite, además, dar seguimiento a una dinámica de trabajo ya consolidada. La renovación con la empresa que actualmente presta el servicio facilita la continuidad de un vínculo de trabajo, confianza y conocimiento mutuo, así como de unas dinámicas que han permitido desarrollar el mantenimiento de los centros educativos de manera coordinada con el ayuntamiento.

El contrato contempla las tareas de reparación, mantenimiento y conservación de los centros educativos públicos de Xàtiva, así como la planificación del mantenimiento preventivo, el diagnóstico del estado de los edificios y de sus instalaciones y la programación de las intervenciones necesarias en función de las necesidades de cada centro.

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La concejala de Educación, Amor Amorós, ha explicado que “esta renovación del contrato y la ampliación de los edificios incluidos en el mantenimiento es un buen indicador de la importancia que tiene para nosotros cuidar aquello que es de todos y todas, especialmente los espacios en los que estudian nuestros niños y niñas”. Y ha añadido: “Queremos que todos los centros educativos de Xàtiva estén en las mejores condiciones posibles para garantizar un espacio digno, seguro y acogedor para todas las personas”.