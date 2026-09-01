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Bocairent estrena una nueva fase de arcos ornamentales propios

El Ayuntamiento de Bocairent estrena la segunda fase de su proyecto de arcos ornamentales, cubriendo las calles principales para desfiles y celebraciones.

Calle Diputat Castelló de Bocairent, con los nuevos arcos ornamentales.

Calle Diputat Castelló de Bocairent, con los nuevos arcos ornamentales. / Levante-EMV

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Lluis Cebriá

Bocairent

El año 2024, el Ayuntamiento de Bocairent inició el proyecto para crear un modelo propio de arcos ornamentales. Y es que cada año, el consistorio tenía que alquilar y asumir los costes de montaje y desmontaje tanto para el periodo de Navidad y fiestas de San Blas como para las fiestas de San Agustín. “La iniciativa, por lo tanto, pretendía reducir los gastos recurrentes y, además, contar con una imagen particular e identificativa”, señala Mar Sanchis.

De hecho, la concejal de Fiestas y Tradiciones explica que el diseño fue creado por el bocairentino Vicent Ramon Pascual y la materialización se hizo con otras empresas locales, como por ejemplo Electricidad Ribera. “Es un proyecto colectivo que el Ayuntamiento ejecuta progresivamente, puesto que se está llevando a cabo con recursos propios del presupuesto municipal”, indica la edil.

Así, en 2024 se instaló una primera fase de los nuevos arcos ornamentales en las calles Juan de Juanes y Obispo Miró. Igualmente, este año, para las fiestas de verano a San Agustín, se ha estrenado una segunda fase del alumbrado en las calles Sor Piedad de la Cruz, Omets y Diputat Castelló.

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“De este modo, el itinerario de referencia de los desfiles mensuales y de las celebraciones a lo largo del año queda cubierto”, dice Mar Sanchis. “Por eso, se quedarán de forma fija y se encenderán en cada Panellet, por ejemplo; así, reforzamos tanto la estética como el nivel de luz en días especiales, puesto que cada arco dispone también de un foco de iluminación general”, añade la responsable municipal de Fiestas y Tradiciones.

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