El CB Genovés inicia los entrenamientos para la nueva temporada

Llega septiembre y con ello el Club de Bàsquet del Genovés inicia una nueva temporada con el comienzo de los entrenamientos para los diferentes equipos del club. Hace prácticamente un mes que acabó la temporada con los últimos días del campus. Una temporada complicada pero con casi todos los objetivos cumplidos y con los cimientos muy consolidados para continuar una línea de trabajo donde la vertiente educativa prima en todas y cada una de las iniciativas, recalcan desde el CB Genovés. El club da inicio a una nueva temporada para ofrecer a todas aquellas niñas y niños que quieran formarse a través del baloncesto un espacio deportivo que se fundamenta en valores inclusivos y de diversidad para que nadie se quede sin poder practicar este deporte.

Prácticamente confirmados los horarios de entrenamiento en todas las categorías y los entrenadores que dirigirán cada grupo de niñas y niñas, el club va tomando decisiones para ofrecer un espacio de formación. Con un renovado panel de horarios y de entrenadores que supondrá el motor para empezar una temporada llena de actividades.

Noticias relacionadas

El CB Genovés inicia una temporada y ofrece un mail de contacto para solicitar cualquier tipo de información a la espera de presentar la nueva campaña 26-27. El mail informativo al cual dirigirse es basquetgenoves1993@gmail.com.